Serie C, il Messina Volley batte al tie-break contro Futura Volley Santa Teresa

Il Messina Volley torna con un’importante vittoria al tie-break dalla trasferta contro la Futura Volley Santa Teresa. Nella 10ª giornata del Campionato di Serie C femminile, le ragazze dirette da Marcela Nielsen cedono nel primo parziale per poi ricompattarsi e ribaltare il computo dei set. Le atlete di coach Alessandro Prestipino si aggiudicano il quarto set portando al tie-break l’incontro. Capitan Michela Laganà e compagne entrano determinate nel quinto set e portano a casa punti preziosi in chiave play-off. Partono forti le joniche con un +4 (5-1) firmato da Alessandra Iacona, Ausilia Lupica e Irene Mangano.

Sul 7-2 per la squadra di casa le ospiti chiamano time-out, ma al rientro la musica non cambia e capitan Floriana Cosentino e compagne volano a +7 (14-7). Nuovo time-out per le peloritane e, dopo un batti e ribatti, due spunti della Nielsen accorciano a -4 (18-14). E’ adesso la squadra di casa a chiedere la pausa, ma il Messina Volley ricuce a -1 (20-19). L’ace di Giorgia Manservisi rappresenta il +3 (22-19), anteprima del set-point (24-20), neutralizzato da Giulia Mondello e successivamente concretizzato dalla Futura Volley (25-21).

Secondo con il Messina Volley avanti per 3-0 grazie ad Alessandra Cuzzola e Rebecca La Spada. Iacona pareggia (4-4) e si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio ospite (+4; 6-10) firmato da Nielsen e Barbora Basile. Prestipino chiama time-out e due ace di Viktoriia Polozhevets accorciano a -3 (11-14). E’ adesso il Messina Volley a chiedere la pausa con Cuzzola e Mondello a fissare il +5 (15-20). Nielsen timbra il +6 (16-22) con il secondo discrezionale jonico. Lupica e Iacona accorciano (-3; 20-23), ma la Nielsen segna il set-point (20-24). Iacona ne annulla due, ma il pallonetto di Nielsen chiude il parziale in favore del Messina Volley (22-25). Mondello, due ace di Cuzzola e La Spada aprono il terzo set (0-4) in favore delle peloritane. Nielsen e Basile siglano il +5 (2-7) con Prestipino in pausa. Due ace di La Spada concretizzano il +7 (4-11), mentre Basile e Cuzzola il +8 (6-14). Secondo discrezionale per la squadra di casa, ma il Messina Volley mantiene il distacco ed anzi si porta a +11 (11-22) con Nielsen, Mondello e Basile. Il muro di Cuzzola rappresenta il set-point (+12; 12-24), ma Polozhevet e Mangano ne annullano tre, prima del punto finale delle ospiti che ribalta il computo dei set (15-25).

Quarto in parità fino al 9 pari con Iacona e Manservisi a portare avanti la Futura Volley (+3; 12-9). Il Messina Volley chiama time-out, che sortisce gli effetti desiderati visto che tre spunti di Nielsen accorciano a -1 (13-12). E’ adesso la squadra di casa a chiedere la pausa con Marservisi e Polozhevets a piazzare il +4 (16-12). Su 18-14 il Messina Volley chiede il suo secondo discrezionale, ma il team jonico allunga ulteriormente (+6; 20-14). Le padrone di casa tracciano il set-point (+7; 24-17), annullato dalla Nielsen e poi concretizzato dalla squadra di coach Prestipino (25-18).

Nielsen e Cuzzola aprono il tie-break (0-3) in favore del Messina Volley. Mister Prestipino chiama la pausa, ma l’ace di Mondello traccia il +4 (0-4) per le ospiti. Cuzzola e Nielsen determinano il +5 (1-6), Mentre Marservisi e Lupica accorciano (-3; 3-6). Il muro di Nielsen e due spunti di Basile rappresentano il +6 (3-9) con il secondo time-out per le locali. La Spada sigla il +7 (3-10), mentre Nielsen e Basile il +9 (4-13). La Spadra piazza il match-point (+10; 4-14), concretizzato dal muro della stessa centrale di Salina (4-15).

“E’ una vittoria importante in una partita difficile – commenta il direttore tecnico Nielsen a fine gara – dopo una lunga pausa. A sprazzi abbiamo giocato bene ed abbiamo fatto le cose su cui avevamo lavorato in queste vacanze. Nonostante un po’ di rammarico mi porto a casa la crescita in certi fondamentali. Ogni volta che facciamo le cose con continuità riusciamo a fare qualcosa in più rispetto a tante altre squadre. Non è facile trovare sempre questo ritmo e quindi stiamo lavorando per amalgamare di più la squadra. Lunedì ci sarà l’ultima partita del girone di andata e sfrutteremo tutti gli allenamenti per trovare il giusto assetto di squadra”.

“E’stata una bellissima partita – dichiara coach Prestipino – con due set ciascuno fino al tie-break, che il Messina Volley ha meritato e condotto dall’inizio alla fine. Adesso ci aspetta il Torregrotta e poi comincerà il girone di ritorno. Ci sono ancora tante partite per tracciare i play-off, anche se in questo momento le prime quattro squadre sono delineate. Ma il campionato è ancora lungo e biosgnerà lottare fino alla fine”.

Futura Volley Santa Teresa – Messina Volley 2-3 (25-21; 22-25; 15-25; 25-18; 4-15)

Futura Volley Santa Teresa: Camelia, Cannata, Garufi, Iacona, Lupica, Mangano, Manservisi, Marzo, Moschella, Polozhevets, Cosentino (Cap.) (Lib. 1), Billa (Lib. 2). All. Prestipino

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.