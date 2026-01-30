Serie C, il derby Catania-Trapani è rinviato: i motivi

Il derby siciliano Catania-Trapani di venerdì 6 febbraio è stato rinviato a data da destinarsi. Al netto delle diverse indiscrezioni di questi giorni, si attendeva una ufficialità che non era ancora arrivata. E’ arrivata questa mattina, con tanto di comunicazione del Prefetto di Catania alle società. La sfida, che si sarebbe dovuta disputare alle ore 20.30 di venerdì 6 febbraio, si giocherà in altra data, ancora da stabilire. Non sono state fornite le motivazioni, ma sono chiaramente riconducibili alla festa di Sant’Agata, patrona della città etnea e protagonista dell’evento che terminerebbe poche ore prima dell’inizio della partita, rendendo difficoltosa la gestione della sicurezza. Il rinvio, dunque, è per motivi di ordine pubblico.