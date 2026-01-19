Serie C, il derby calabrese è del Crotone: sbancata Cosenza in un “Marulla” deserto

Diciamo così: ci sono stati derby migliori. Non per i valori in campo, non per il risultato, ma per il contesto: un “Marulla” sempre – e più che mai – deserto. E se a Cosenza c’era una certezza, quella era la squadra, Buscé, i giocatori, i risultati, la classifica. Al momento, in questo inizio di 2026, mancano anche quelli. Il derby calabrese del girone C di Serie C è appannaggio del Crotone, che sovverte i pronostici e sbanca l’impianto bruzio col punteggio di 0-2. Un gol per tempo, di Di Pasquale alla mezz’ora, e di Piovanello nella ripresa, quelli decisivi per il successo pitagorico, che consolida la sua posizione playoff. Per il Cosenza, invece, ora è notte fonda anche in campo: un solo punto nelle ultime tre, frutto di due sconfitte e un pari.
Risultati 22ª Giornata Serie C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20:30
Cavese-Altamura 1-2
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Casarano 3-0
Domenica 18 gennaio
12:30
Atalanta U23-Salernitana 0-1
Ore 14:30
Potenza-Casertana 2-0
Siracusa-Audace Cerignola 0-1
Trapani-Sorrento 4-0
Ore 17:30
Picerno-Latina 0-0
Ore 20:30
Foggia-Giugliano 2-1
Monopoli-Catania 1-2
Lunedì 19 gennaio
Ore 20:30
Cosenza-Crotone 0-2
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 48
- Catania 48
- Salernitana 42
- Casertana 39
- Cosenza 37
- Monopoli 33
- Audace Cerignola 31
- Crotone 31
- Potenza 29
- Casarano 28
- Altamura 26
- Atalanta U23 25
- Sorrento 24
- Latina 23
- Trapani 22 (-15)
- Foggia 22
- Siracusa 21
- Cavese 21
- Picerno 19
- Giugliano 16
Calendario 23ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 23 gennaio
Ore 20:30
Giugliano-Cavese
Sabato 24 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Siracusa
Latina-Foggia
Ore 17:30
Casarano-Picerno
Crotone-Potenza
Ore 12:30
Altamura-Atalanta U23
Ore 14:30
Casertana-Trapani
Catania-Cosenza
Sorrento-Salernitana
Ore 20:30
Audace Cerignola-Monopoli