Serie C, il derby calabrese è del Crotone: sbancata Cosenza in un “Marulla” deserto

Diciamo così: ci sono stati derby migliori. Non per i valori in campo, non per il risultato, ma per il contesto: un “Marulla” sempre – e più che mai – deserto. E se a Cosenza c’era una certezza, quella era la squadra, Buscé, i giocatori, i risultati, la classifica. Al momento, in questo inizio di 2026, mancano anche quelli. Il derby calabrese del girone C di Serie C è appannaggio del Crotone, che sovverte i pronostici e sbanca l’impianto bruzio col punteggio di 0-2. Un gol per tempo, di Di Pasquale alla mezz’ora, e di Piovanello nella ripresa, quelli decisivi per il successo pitagorico, che consolida la sua posizione playoff. Per il Cosenza, invece, ora è notte fonda anche in campo: un solo punto nelle ultime tre, frutto di due sconfitte e un pari.

Risultati 22ª Giornata Serie C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura 1-2

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano 3-0

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana 0-1

Ore 14:30

Potenza-Casertana 2-0

Siracusa-Audace Cerignola 0-1

Trapani-Sorrento 4-0

Ore 17:30

Picerno-Latina 0-0

Ore 20:30

Foggia-Giugliano 2-1

Monopoli-Catania 1-2

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone 0-2

Classifica Serie C Girone C

Benevento 48 Catania 48 Salernitana 42 Casertana 39 Cosenza 37 Monopoli 33 Audace Cerignola 31 Crotone 31 Potenza 29 Casarano 28 Altamura 26 Atalanta U23 25 Sorrento 24 Latina 23 Trapani 22 (-15) Foggia 22 Siracusa 21 Cavese 21 Picerno 19 Giugliano 16

Calendario 23ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa

Latina-Foggia

Ore 17:30

Casarano-Picerno

Crotone-Potenza

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23

Ore 14:30

Casertana-Trapani

Catania-Cosenza

Sorrento-Salernitana

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli