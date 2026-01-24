Serie C, il Crotone vince un altro scontro playoff: liquidata la pratica Potenza con un gol per tempo

Dopo aver battuto il Cosenza a domicilio lunedì sera, il Crotone vince un altro scontro playoff, il secondo di fila, riscattandosi dopo le due sconfitte precedenti. Liquidata la pratica Potenza in una delle sfide del sabato della 23ª giornata del girone C di Serie C. 2-0 il risultato finale. Un gol per tempo – a fine primo tempo e a inizio ripresa – permettono ai pitagorici di regolare i lucani e issarsi al sesto posto, a 34 lunghezze. Maggio e Di Pasquale i marcatori della sfida.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa 3-2

Latina-Foggia 2-0

Ore 17:30

Casarano-Picerno 2-2

Crotone-Potenza 2-0

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23

Ore 14:30

Casertana-Trapani

Catania-Cosenza

Sorrento-Salernitana

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Benevento 51* Catania 48 Salernitana 42 Casertana 39 Cosenza 37 Crotone 34* Monopoli 33 Audace Cerignola 31 Potenza 29* Casarano 29* Altamura 26 Latina 26* Atalanta U23 25 Sorrento 24 Trapani 22 (-15) Cavese 22* Foggia 22* Siracusa 21* Picerno 20* Giugliano 17*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano

Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento

Monopoli-Latina

Trapani-Altamura

Ore 17.30

Cosenza-Casertana

Picerno-Potenza

Siracusa-Crotone

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano