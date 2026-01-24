Serie C, il Crotone vince un altro scontro playoff: liquidata la pratica Potenza con un gol per tempo

Dopo aver battuto il Cosenza a domicilio lunedì sera, il Crotone vince un altro scontro playoff, il secondo di fila, riscattandosi dopo le due sconfitte precedenti. Liquidata la pratica Potenza in una delle sfide del sabato della 23ª giornata del girone C di Serie C. 2-0 il risultato finale. Un gol per tempo – a fine primo tempo e a inizio ripresa – permettono ai pitagorici di regolare i lucani e issarsi al sesto posto, a 34 lunghezze. Maggio e Di Pasquale i marcatori della sfida.
Risultati Serie C girone C, 23ª giornata
Venerdì 23 gennaio
Ore 20:30
Giugliano-Cavese 0-0
Sabato 24 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Siracusa 3-2
Latina-Foggia 2-0
Ore 17:30
Casarano-Picerno 2-2
Crotone-Potenza 2-0
Ore 12:30
Altamura-Atalanta U23
Ore 14:30
Casertana-Trapani
Catania-Cosenza
Sorrento-Salernitana
Ore 20:30
Audace Cerignola-Monopoli
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 51*
- Catania 48
- Salernitana 42
- Casertana 39
- Cosenza 37
- Crotone 34*
- Monopoli 33
- Audace Cerignola 31
- Potenza 29*
- Casarano 29*
- Altamura 26
- Latina 26*
- Atalanta U23 25
- Sorrento 24
- Trapani 22 (-15)
- Cavese 22*
- Foggia 22*
- Siracusa 21*
- Picerno 20*
- Giugliano 17*
*1 partita in più
Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura
Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone
Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano