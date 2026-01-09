Serie C, il Crotone rinforza l’attacco: arriva Energe

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Az Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Energe. L’attaccante campano, nato ad Afragola nel 2000, compirà 26 anni il prossimo 21 gennaio, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Napoli e negli ultimi 18 mesi ha indossato la maglia del Picerno dove si è messo in luce segnando 11 gol. Il neo calciatore pitagorico ha sottoscritto un contratto triennale con gli squali. Benvenuto nella famiglia Crotone, Antonio!”.

Così in una nota il Crotone ufficializza l’ingresso in squadra dell’attaccante Antonio Energe, napoletano protagonista col Picerno nell’ultimo anno e mezzo.