Serie C: il Catania vince contro la Cavese nel finale, vittoria meritata e primo posto in classifica | RISULTATI

Serie C: per 90 minuti e passa il Catania domina la partita con tantissime occasioni non concretizzate, il goal vittoria arriva a fine partita con Di Gennaro

Tifosi Catania stadio Massimino

Il Catania è temporaneamente primo in classifica nel Girone C di Serie C in attesa della partita del Benevento. Buona partita per gli etnei contro una Cavese che non è riuscita mai a rendersi pericolosa. La squadra di Toscano vince, per 2-0, grazie ai goal di Di Gennaro all’88’ e di Caturano al 92′ ma ha dominato la partita in lungo ed in largo riuscendo a creare tantissime occasioni senza riuscire a concretizzare. Felicissimi gli oltre 16 mila tifosi presenti sugli spalti del Massimino che hanno incitato la suadra dal primo all’ultimo minuto.

La partita

Parte subito forte il Catania. Al 6′ gli etnei sono pericolosi con Jimenez. Al 22′ altra grande occasione per la squadra di Toscano che non sfrutta il momento. Al 30′ Lunetta sfiora il vantaggio. Al 45′ ancora i padroni di casa che non sfruttano l’ennesima occasione. Il primo tempo si chiude per 0-0. Nella ripresa, al 67′ ed al 68′ il Catania sfiora il vantaggio. All’81’ traversa di Allegretti. All’88’ si sblocca la partita con Di Gennaro. Il raddoppio al 92′ con Caturano. La Cavese non è proprio pervenuta e non si è mai resa pericolosa.

Risultati 21ª Giornata Serie C

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30
Audace Cerignola-Potenza 4-0

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30
Latina-Trapani 2-1

Ore 17.30
Crotone-Altamura 0-1
Sorrento-Foggia 2-1

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30
Casarano-Atalanta U23 0-1

Ore 14.30
Catania-Cavese 2-0
Monopoli-Siracusa 1-0

Ore 17.30
Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30
Giugliano-Picerno
Salernitana-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 45
  2. Benevento 44*
  3. Salernitana 38*
  4. Casertana 38*
  5. Cosenza 36*
  6. Monopoli 33
  7. Crotone 28
  8. Casarano 28
  9. Potenza 26
  10. Audace Cerignola 25
  11. Atalanta U23 25
  12. Sorrento 24
  13. Altamura 23
  14. Latina 22
  15. Cavese 21
  16. Siracusa 21
  17. Trapani 19 (-15)
  18. Foggia 19
  19. Giugliano 16*
  20. Picerno 15*

* Una partita in meno

Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana

Ore 14:30

Potenza-Casertana
Siracusa-Audace Cerignola
Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano
Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone

