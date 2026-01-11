Serie C: il Catania vince contro la Cavese nel finale, vittoria meritata e primo posto in classifica | RISULTATI

Il Catania è temporaneamente primo in classifica nel Girone C di Serie C in attesa della partita del Benevento. Buona partita per gli etnei contro una Cavese che non è riuscita mai a rendersi pericolosa. La squadra di Toscano vince, per 2-0, grazie ai goal di Di Gennaro all’88’ e di Caturano al 92′ ma ha dominato la partita in lungo ed in largo riuscendo a creare tantissime occasioni senza riuscire a concretizzare. Felicissimi gli oltre 16 mila tifosi presenti sugli spalti del Massimino che hanno incitato la suadra dal primo all’ultimo minuto.

La partita

Parte subito forte il Catania. Al 6′ gli etnei sono pericolosi con Jimenez. Al 22′ altra grande occasione per la squadra di Toscano che non sfrutta il momento. Al 30′ Lunetta sfiora il vantaggio. Al 45′ ancora i padroni di casa che non sfruttano l’ennesima occasione. Il primo tempo si chiude per 0-0. Nella ripresa, al 67′ ed al 68′ il Catania sfiora il vantaggio. All’81’ traversa di Allegretti. All’88’ si sblocca la partita con Di Gennaro. Il raddoppio al 92′ con Caturano. La Cavese non è proprio pervenuta e non si è mai resa pericolosa.

Risultati 21ª Giornata Serie C

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30

Audace Cerignola-Potenza 4-0

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30

Latina-Trapani 2-1

Ore 17.30

Crotone-Altamura 0-1

Sorrento-Foggia 2-1

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30

Casarano-Atalanta U23 0-1

Ore 14.30

Catania-Cavese 2-0

Monopoli-Siracusa 1-0

Ore 17.30

Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30

Giugliano-Picerno

Salernitana-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

Catania 45 Benevento 44* Salernitana 38* Casertana 38* Cosenza 36* Monopoli 33 Crotone 28 Casarano 28 Potenza 26 Audace Cerignola 25 Atalanta U23 25 Sorrento 24 Altamura 23 Latina 22 Cavese 21 Siracusa 21 Trapani 19 (-15) Foggia 19 Giugliano 16* Picerno 15*

* Una partita in meno

Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana

Ore 14:30

Potenza-Casertana

Siracusa-Audace Cerignola

Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano

Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone