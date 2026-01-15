Serie C, il Catania comunica un rinnovo di contratto

In una nota ufficiale, il Catania comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Quaini. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “fin dal suo arrivo a Catania, Alessandro ha mostrato di saper mettere l’interesse del gruppo al primo posto, guadagnando sempre maggiore stima e apprezzamento per le sue qualità e la sua professionalità. Il consolidamento del rapporto è la naturale conseguenza”.

Quaini commenta: “la maglia del Catania è un’emozione quotidiana e io sono felice di viverla con tutte le persone che danno il loro contributo alla causa, partendo dal gruppo di lavoro che mi ha messo nelle condizioni di arrivare a questo punto. Ringrazio il Presidente, il Vice Presidente e i dirigenti per la preziosa possibilità di continuare il mio percorso in rossazzurro, grazie anche ai tifosi per il sostegno quotidiano”.