Serie C, Dierre affronta Milazzo: la presentazione del match

Penultima sfida del girone iniziale in C Unica. La Dierre Basketball Reggio Calabria scende in campo al Palacalafiore. Si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle ore 19. Sfida ai giovani e rampanti Svincolati Milazzo, i cestisti dell’Academy che, nella sfida di andata vinsero di due punti a cospetto della capolista. Gara che serve sia ai fini della successiva classifica, considerando che i punti attuali, con la Dierre già capolista matematica verranno riportati nella successiva, sia, per testare uomini e mezzi contro la squadra rivelazione del torneo.

Importante il cammino di una vecchia conoscenza del basket calabrese, come Stefano Marisi che, hanno disputato, durante l’anno anche la massima competizione giovanile d’Italia, la Nextgen, vestendo i colori del Trapani Shark.

Alioto ed Aiello, giovani di Bagheria, accanto al lungo Onwuta, l’ottimo Letizia, Druzheliubov, Arienti e non solo sono nomi che si sono fatti largo con grinta in questo torneo e nelle competizioni giovanili.

Oggi, la Dierre, dopo i concreti segnali di Messina e della bella sfida vinta con Castanea, con un Cernic in formato extalusso, cercano conferme.

Arbitrano i signori Alessandro Prestia di Catanzaro e Vincenzo Lopresti di Bagnara Calabra.

Classica diretta di Giovanni Mafrici su Rac, il giornale del basket calabrese in condivisione sulla pagina social della Dierre.