Serie C, colpo d’esperienza per il Siracusa: arriva Sbaffo

Dopo Pannitteri, il Siracusa continua a muoversi sul mercato e lo fa ingaggiando un giocatore esperto, con un importante passato tra Serie B e C. Stiamo parlando di Alessandro Sbaffo, il cui acquisto è stato ufficialmente comunicato dal club aretuseo. Attaccante classe ’90, nella prima parte di questa stagione ha giocato nel girone B di Serie C con la Sambenedettese. In precedenza, in terza serie, ha vestito anche le maglie di Recanatese, Gubbio, Albinoleffe e Reggiana, oltre ad aver collezionato più di 100 presenze in Serie B con Avellino, Como, Latina, Reggina, Ascoli e Piacenza e aver esordito in Serie A con il Chievo.