Serie C: Catania sbanca Monopoli, i siciliani mantengono il primo posto in classifica | RISULTATI

Finisce 1-2 la partita tra Monopoli e Catania valida per la 22ª giornata del girone C di Serie C. Grazie alla conquista dei tre punti, i siciliani restano in vetta della classifica con gli stessi punti del Benevento. La squadra di Toscano ha dimostrato di essere una grande squadra, tra le favorite della categoria, riuscendo a ribaltare il risultato credendoci sino alla fine con forza e determinazione. Tantissimi i tifosi siciliani presenti allo stadio di Monopoli.

La partita

Nel primo tempo parte forte il Catania: al 12′ Forte sfiora la rete. Al 14′ grande occasione da goal per il Monopoli. Al 21′ FVS richiesto dai siciliani per un fallo in area: dopo la verifica l’arbitro non assegna il rigore. A fine prima frazione ci prova la squadra di Toscano senza rendersi particolarmente pericoloso.

.Nella ripresa, al 51′, passa in vantaggio il Monopoli con Tirelli. Al 64′ i pugliesi sfiorano il raddoppio. Al 74′ goal annullato al Catania per fuorigioco. All’80’ arriva il pari dei siciliani con Casasola. All’86’ la squadra di Toscano sfiora il colpaccio. Al 90′ padroni di casa ad un passo dalla rete del vantaggio. Al 95′ il Catania la ribalta con Caturano. L’arbitro fischia la fine dopo 9 minuti di recupero.

Risultati 22ª Giornata Serie C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura 1-2

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano 3-0

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana 0-1

Ore 14:30

Potenza-Casertana 2-0

Siracusa-Audace Cerignola 0-1

Trapani-Sorrento 4-0

Ore 17:30

Picerno-Latina 0-0

Ore 20:30

Foggia-Giugliano 2-1

Monopoli-Catania 1-2

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone

Classifica Serie C Girone C

Benevento 48 Catania 48 Salernitana 42 Casertana 39 Cosenza 37* Monopoli 33 Audace Cerignola 31 Potenza 29 Crotone 28* Casarano 28 Altamura 26 Atalanta U23 25 Sorrento 24 Latina 23 Trapani 22 (-15) Foggia 22 Siracusa 21 Cavese 21 Picerno 19 Giugliano 16

* Una partita in meno

Calendario 23ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa

Latina-Foggia

Ore 17:30

Casarano-Picerno

Crotone-Potenza

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23

Ore 14:30

Casertana-Trapani

Catania-Cosenza

Sorrento-Salernitana

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli