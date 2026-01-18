Serie B: vittoria di misura per il Palermo contro lo Spezia, i siciliani al 4° posto in classifica | RISULTATI

Vittoria di misura ma meritata per il Palermo di Pippo Inzaghi al Barbera contro lo Spezia (1-0), nella ventesima giornata di Serie B. I siciliani sono al quarto posto in classifica a 4 punti dal secondo posto ed a 5 dal primo. Primo tempo vivace ed a buon ritmo, il Palermo trova il goal dopo pochi secondi con una conclusione sotto la traversa di Segre. Lo Spezia prova a reagire con Di Serio e Soleri, ma il portiere siciliani è sempre stato molto attento.

Nella ripresa, al 52′, colpo di testa d Wisniewki dello Spezia con palla sopra la traversa. Al 60′ pericoloso il Palermo ma non concretizza. Al 72′ siciliani vicini nuovamente al raddoppio ma la palla va a finire sulla traversa. Al 74′ altro palo per la squadra di Inzaghi con Bani. Negli ultimo 10 minuti di partita la squadra di Inzaghi cerca di tenere palla per non rischiare nulla. Al 93′ lo Spezia sfiora la rete, palo di Joronen. Dopo 8 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

Risultati 20ª Giornata Serie B

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Sampdoria-Entella 1-1

Sabato 17 gennaio

Ore 15:00

Avellino-Carrarese 1-2

Empoli-Sudtirol 0-1

Monza-Frosinone 2-2

Padova-Mantova 1-2

Venezia-Catanzaro 3-1

Ore 17:15

Reggiana-Cesena 1-2

Ore 19:30

Bari-Juve Stabia 0-1

Domenica 18 gennaio

Ore 15:00

Pescara-Modena 0-2

Ore 17:15

Palermo-Spezia 1-0

Classifica Serie B

Frosinone 42 Venezia 41 Monza 38 Palermo 37 Cesena 34 Modena 32 Catanzaro 31 Juve Stabia 30 Empoli 27 Carrarese 26 Padova 25 Avellino 25 Sudtirol 22 Reggiana 20 Entella 20 Mantova 19 Sampdoria 18 Spezia 17 Bari 17 Pescara 14



Calendario 21ª Giornata Serie B

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Carrarese-Empoli

Sabato 24 gennaio

Ore 15:00

Cesena-Bari

Frosinone-Reggiana

Juve Stabia-Entella

Mantova-Venezia

Monza-Pescara

Ore 17:15

Modena-Palermo

Ore 19:30

Spezia-Avellino

Domenica 25 gennaio

Ore 15:00

Sudtirol-Padova

Ore 17:15

Catanzaro-Sampdoria