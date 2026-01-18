Serie B: vittoria di misura per il Palermo contro lo Spezia, i siciliani al 4° posto in classifica | RISULTATI

Serie B, vittoria di misura per il Palermo contro lo Spezia: la squadra di Inzaghi merita la vittoria, colpisce due legni nella ripresa

Palermo - Spezia

Vittoria di misura ma meritata per il Palermo di Pippo Inzaghi al Barbera contro lo Spezia (1-0), nella ventesima giornata di Serie B. I siciliani sono al quarto posto in classifica a 4 punti dal secondo posto ed a 5 dal primo. Primo tempo vivace ed a buon ritmo, il Palermo trova il goal dopo pochi secondi con una conclusione sotto la traversa di Segre. Lo Spezia prova a reagire con Di Serio e Soleri, ma il portiere siciliani è sempre stato molto attento.

Nella ripresa, al 52′, colpo di testa d Wisniewki dello Spezia con palla sopra la traversa. Al 60′ pericoloso il Palermo ma non concretizza. Al 72′ siciliani vicini nuovamente al raddoppio ma la palla va a finire sulla traversa. Al 74′ altro palo per la squadra di Inzaghi con Bani. Negli ultimo 10 minuti di partita la squadra di Inzaghi cerca di tenere palla per non rischiare nulla. Al 93′ lo Spezia sfiora la rete, palo di Joronen. Dopo 8 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

Risultati 20ª Giornata Serie B

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30
Sampdoria-Entella 1-1

Sabato 17 gennaio

Ore 15:00
Avellino-Carrarese 1-2
Empoli-Sudtirol 0-1
Monza-Frosinone 2-2
Padova-Mantova 1-2
Venezia-Catanzaro 3-1

Ore 17:15
Reggiana-Cesena 1-2

Ore 19:30
Bari-Juve Stabia 0-1

Domenica 18 gennaio

Ore 15:00
Pescara-Modena 0-2

Ore 17:15
Palermo-Spezia 1-0

Classifica Serie B

  1. Frosinone 42
  2. Venezia 41
  3. Monza 38
  4. Palermo 37
  5. Cesena 34
  6. Modena 32
  7. Catanzaro 31
  8. Juve Stabia 30
  9. Empoli 27
  10. Carrarese 26
  11. Padova 25
  12. Avellino 25
  13. Sudtirol 22
  14. Reggiana 20
  15. Entella 20
  16. Mantova 19
  17. Sampdoria 18
  18. Spezia 17
  19. Bari 17
  20. Pescara 14

Calendario 21ª Giornata Serie B

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30
Carrarese-Empoli

Sabato 24 gennaio

Ore 15:00
Cesena-Bari
Frosinone-Reggiana
Juve Stabia-Entella
Mantova-Venezia
Monza-Pescara

Ore 17:15
Modena-Palermo

Ore 19:30
Spezia-Avellino

Domenica 25 gennaio

Ore 15:00
Sudtirol-Padova

Ore 17:15
Catanzaro-Sampdoria

