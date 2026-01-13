Serie B, nuovo movimento in uscita per il Catanzaro: ufficiale una cessione

Dopo Oliviero e Volpe, terza operazione di mercato – sempre in uscita – per il Catanzaro, che “comunica di aver ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicolò Buso. Il Club augura a Nicolò le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della stagione”. Nuova cessione in prestito, dunque, per le Aquile, che in questa prima metà di sessione invernale si sono mosse soltanto con piccole operazioni in uscita.