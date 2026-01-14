Serie B, Magnani torna al Palermo: è ufficiale

La notizia era nell’aria da giorni, ora è ufficiale: Giangiacomo Magnani torna al Palermo. Andato via forzatamente in estate, per problemi familiari, ha concluso in anticipo il prestito nella sua Reggio Emilia, alla Reggiana, per tornare lì dove era pilastro difensivo. Seppur si tratti di un ritorno, e di un fine prestito anticipato, per Inzaghi è un ottimo rinforzo nella retroguardia. “Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dall’AC Reggiana. A Giangiacomo il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota ufficiale del club.