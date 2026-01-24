Serie B Interregionale: Rende sfida Messina, la presentazione del match

La Serie B Interregionale entra nel vivo e il Palaquattromiglia si prepara a diventare, ancora una volta, il cuore pulsante del tifo rendese. Domenica 25 gennaio, alle 18:00, la Bim Bum Basket Rende scenderà in campo per la 2ª giornata di ritorno contro la Messina Basket School A. Dil., un match che profuma di intensità, ambizione e voglia di riscatto. La formazione rendese, allenata da coach Carbone, arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di giocare ogni partita al massimo per riuscire a salvarsi.

La sfida con Messina rappresenta un crocevia importante: conquistare i due punti significherebbe dare speranza a tutto l’ambiente rendese. Staff, dirigenti, squadra e tifosi. Dall’altra parte, la squadra siciliana arriverà a Rende con determinazione, pronta a mettere in campo fisicità e ritmo. Tutti gli ingredienti per una gara combattuta ci sono.

La società chiama a raccolta la città: “il vostro tifo fa la differenza” non è uno slogan, ma una verità che al Palaquattromiglia si sente forte. L’energia dei tifosi, il calore delle famiglie, l’entusiasmo dei più piccoli: ogni voce può diventare decisiva nei momenti chiave della partita. Domenica non sarà solo una partita: sarà un appuntamento di comunità, un’occasione per sostenere una squadra che rappresenta con orgoglio la città di Rende. La palla a due è fissata per le 18:00. La passione, quella, è già pronta a scendere in campo.

Informazioni utili