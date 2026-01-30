Serie B Interregionale, Molfetta saluta Sirakov: rinforzerà una diretta concorrente della Viola?

Georgi Sirakov non è più un giocatore della Virtus Molfetta. Il club biancoazzurro ha ufficializzato, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, l’addio del capitano dopo 4 anni intensi. Sirakov, tiratore eccezionale e giocatore di grande talento, è finito nel mirino di Monopoli di coach Ponticello, diretta concorrente della Viola alla promozione. Un colpo che può spostare gli equilibri in ottica regular season e Playoff.

La nota di Molfetta sull’addio di Sirakov

“Quattro anni pieni ed intensi trascorsi in Virtus. Quasi quattro stagioni sportive vissute sempre in prima linea in cui si è guadagnato non soltanto la piena fiducia della società, bensì l’amore e la stima dei tifosi biancoazzurri per cui è diventato un idolo ed un esempio umano da seguire. E non solo. Un esempio professionale in ambito comunicativo e che ha trovato da subito l’apprezzamento di chi, per la Virtus Basket Molfetta, cura la comunicazione. Interviste mai banali e dichiarazioni sempre profonde e mirate.

Statisticamente parlando, nelle stagioni 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 ha collezionato 92 presenze, realizzando ben 1355 punti. In due sole parole: Georgi Sirakov. Ebbene, dopo aver rivestito anche la fascia di capitano dentro e fuori dal campo, è giunto il momento di congedarsi da quello che è divenuto un simbolo per la Virtus, per dirsi… Arrivederci!! Le strade della Virtus Basket Molfetta e di Georgi Sirakov, giunto nel febbraio del 2022, si separano.

Dopo un’attenta riflessione da parte della Guardia di nazionalità bulgara, si giunge ad una comune rescissione del contratto per permettere allo stesso Sirakov di intraprendere nuovi percorsi e per ottenere nuovi risultati in una carriera già scintillante. Quel tatuaggio impresso sulla sua pelle con il logo Virtus rimarrà per sempre sulla sua persona e nella mente di chi ha sempre tifato per lui e ha permesso di divenire parte essenziale della storia della Virtus Basket Molfetta.

‘E’ stata per me una scelta molto difficile, fatta con la testa e non con il cuore – ha affermato Sirakov nelle ultime dichiarazioni rilasciate – Ringrazio tutti, ma davvero tutti. Ringrazio ogni singola persona che ho incontrato in questi quattro anni vissuti con tante intensità a Molfetta. Dal Presidente, ai dirigenti tutti, allo staff tecnico, a quello della comunicazione, ai magazzinieri e custodi del Pala Poli. E poi parole speciali dedico agli splendidi tifosi che ho imparato ad amare e ad apprezzare perché sono davvero unici. Quello a Molfetta è un arrivederci! E alla Virtus auguro il meglio. Auguro successi, risultati e un felice proseguo di stagione’. Parole importanti che riempiono anche il cuore della Virtus Basket Molfetta che ringrazia fortemente Georgi Sirakov per quanto speso in questi anni per la società e augura a lui un futuro altrettanto ricco di successi“.