Serie B Interregionale, Matera non perdona: Rende sotto di 21 punti in trasferta

La Virtus Matera conferma il proprio momento di forma e supera la Bim Bum Basket Rende (86-65), al termine di una gara che i lucani hanno indirizzato definitivamente nell’ultimo quarto. Per Rende una prestazione a due facce: intensa e competitiva per tre periodi, poi condizionata da cali di concentrazione e qualche ingenuità di troppo. Rende approccia bene il match, mostrando ordine, ritmo e una buona circolazione di palla.

La squadra di coach Pierpaolo Carbone resta pienamente in partita fino alla fine del terzo quarto, trovando buone soluzioni offensive con Yeyap e Diakhate, tra i più continui della serata. Matera, però, fa valere profondità, fisicità e qualità. L’innesto di Labovic aggiunge peso specifico e talento a un roster già competitivo: proprio il lungo serbo diventa un fattore nei momenti chiave, contribuendo allo strappo decisivo nell’ultimo periodo. Nel quarto finale la Virtus accelera, mentre Rende cala mentalmente e concede troppo, permettendo ai padroni di casa di allungare fino al +21 finale.

A fine gara l’allenatore rendese analizza con lucidità la prestazione dei suoi: “l’abbiamo giocata fino alla fine del terzo quarto, poi abbiamo tirato i remi in barca. Il Matera, con l’innesto di Labovic, si candida a vincere il campionato. Per noi buone indicazioni da Yeyap e Diakhate”.

Carbone sottolinea come il punteggio finale non rispecchi del tutto l’andamento della gara: “risultato un po’ bugiardo: tante ingenuità nei primi tre quarti, tante occasioni sprecate e qualche regalo di troppo”. Il coach evidenzia anche la difficoltà – ma anche il valore – di confrontarsi con squadre di questo livello: “giocarsela contro queste squadre non è poco conto, poi però ci manca sempre quel qualcosa che ci frena e ci rende insicuri. In settimana cercheremo di preparare al meglio la prossima gara in casa“.

Nonostante la sconfitta, Rende esce dal PalaSassi con indicazioni utili e la consapevolezza di potersela giocare contro avversari di alta classifica. La sfida ora è trasformare la buona intensità dei primi tre quarti in continuità mentale per tutta la partita. La prossima gara interna sarà un banco di prova importante per misurare crescita, reazione e maturità del gruppo.

Tabellino Matera-Rende 86-65

Matera: Belgrano ne, Ani 19, Digno ne, Zanetti 9, Labovic 14, Roberto 9, Maraglino ne, Valle 19, Preira 16, Divac, Bischetti, De Mola.

All. Miriello.

Rende: Gagliardi, Usai 5, Diakhate 8, Cavalieri 8, Cerchiaro, Tarozzi, Dovera 4, Boccasavia 14, Cagnacci 10, Schifeo 2, Yeyap 14.

All. Carbone.

Arbitri: Farina e Carella di Brindisi.

Note: parziali 20-20; 40-34; 61-52