Serie B Interregionale: Catanzaro corsara a Milazzo, grande vittoria per coach Sant’Ambrogio

Finale incredibile al Pala Milone di Milazzo, con gli Svincolati che, ad 1’ e 75’’ dalla sirena, sono avanti 78-76. Da quel momento in avanti l’Academy Catanzaro inizia un percorso netto incredibile, infilando otto punti tipo frecce avvelenate, che trafiggono a morte i mamertini. Asserire che i giallorossi del presidente Bianchi, allo stato, siano la variabile impazzita del girone F della B Interregionale è indubbiamente vero anche perché le statistiche in tal senso parlano chiaro.

La partita, a dire il vero appassionante quanto corretta, si è snodata nel primo tempo sulla scia del sostanziale equilibrio, pur se Milazzo più a lungo con il naso avanti, ma con Catanzaro sempre pronta a rintuzzare i tentativi di fuga avversari. Il terzo quarto premia la maggiore brillantezza offensiva dei ragazzi di coach Priulla, con il forte Rimsa, Malual e Costa in evidenza, che portano gli Svincolati a chiudere il tempino 69-56. Ma come per incanto, i giallorossi di coach Sant’Ambrogio posizionano lo switch sulla modalità rimonta, soprattutto imprimendoselo bene nella testa e perseguendolo con pervicacia fino alla fine.

Tant’è vero che, tale mood non subisce alterazioni, proprio fino al timing descritto in apertura, grazie al quale l’Academy traguarda un successo importante ai fini della classifica, in particolare in chiave qualificazione playoff. Anche in questa gara i giallorossi hanno giocato al plurale, aiutandosi e cercandosi. Però Tyrtyshnik è stato letteralmente superlativo: 36 punti, 44 di valutazione e 100% ai tiri liberi, di sicuro una prestazione da record stagionale. Molto bene l’energetico Luzza, il capitano Battaglia, il jumper Gaye ed il gaucho Canestrari in regia. Catanzaro si gode questo significativo successo che galvanizza ulteriormente il team e la tifoseria. Staff tecnico già da subito con la testa rivolta verso la partita di domenica prossima in casa contro Corato.

Svincolati Milazzo-Basket Academy Catanzaro 79-84 (23-20; 25-21; 21-15; 10-28)

Milazzo: Maiorana 2, Malual 12, Costa 15, Spada 9, Costantino, Lalic 4, Bolletta 10, Rimsa 19, Bianco, Marangon, La Bua 8.

Coach: Flavio Priulla

Catanzaro: Greco, Falappi, Battaglia 10, Luzza 10, Gaye 11, Canestrari 6, Giovannini, Okiljevic 2, Tyrtyshnyk 36, Basile 2, Giglio, Dozic 7.

Coach: Iliano Sant’Ambrogio.

Arbitri: Tartamella di Erice (TP) e Fiannaca di Porto Empedocle (AG)