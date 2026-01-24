Serie B Interregionale, Catanzaro affronta Corato. Greco: “nostro meraviglioso pubblico può fare la differenza”

Domenica, al PalaPulerà, Basket Academy Catanzaro affronta Corato. Per i giallorossi di coach Sant’Ambrogio non sarà proprio una passeggiata di salute, trattandosi di una squadra che ha effettuato significativi innesti, a partire dal cambio del coach, tutto ciò nel tentativo di recuperare posizioni in classifica, allo stato un po’ deficitaria. Da non tralasciare che lo starting five coratino

è di assoluto rispetto, vantando, tra gli altri, atleti importanti tipo il centrone Corral e l’esterno Basile.

Non mancherà l’ex di turno, Marcelo Dip, che ha iniziato proprio a Catanzaro la sua esperienza italiana, allenato da coach Tunno. Academy molto carica e motivata dopo la preziosa vittoria in quel di Milazzo. I giallorossi sanno di dover conquistare questi due punti, fondamentali ai fini del posizionamento nella fascia playoff.

In pratica c’è in ballo il 2-0 su Corato, tutto sommato una potenziale diretta concorrente. Questa volta a lanciare l’appello ai tifosi è l’under Gianluca Greco, play titolare in Under 19 di Eccellenza, ma che da diverse partite si è ritagliato un congruo minutaggio in prima squadra, nondimeno firmando punti decisivi.

Greco parte da qui: “stiamo attraversando un discreto stato di forma, abbinato ad una buona condizione mentale. Parimenti, tra di noi si è generato un clima positivo, tanto in campo, che nello spogliatoio, nel senso che c’è grande fiducia reciproca e ci aiutiamo con piacere. Pertanto, ci sentiamo pronti e carichi per questa gara con Corato, assolutamente da non sottovalutare e da affrontare con il massimo impegno. La differenza la farà il nostro meraviglioso pubblico, che anche domenica lo vorremmo come sesto uomo“. E allora appuntamento domenica alle 19 al Pala Pulerá.