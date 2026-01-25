Serie B: il Catanzaro non si sblocca, pari in casa contro la Sampdoria | CLASSIFICA

Nulla da fare per il Catanzaro. Nel nuovo anno, dopo la sosta natalizia, i calabresi non sono riusciti ancora a vincere, pareggiando, oggi, contro la Sampdoria, per 0-0, nella 21ª Giornata di Serie B. La squadra di Aquilani scivola all’ottavo posto in classifica, ultimo disponibile per i playoff. Nel corso della prima frazione non sono state molte le occasioni da goal, anche se a farsi più pericolosi sono stati gli ospiti. L’opportunità più nitida è stata un colpo doppio colpo di testa, entrambi parati da Pigliacelli.
Nella ripresa partono forte i calabresi che, prima impegnano Martinelli in una doppia parata su Pittarello e, pochi minuti dopo, colpiscono un palo con Cisse. A 15 minuti dalla fine parata di Pigliacelli su colpo di testa di De Oaoli. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.
Risultati 21ª Giornata Serie B
Venerdì 23 gennaio
Ore 20:30
Carrarese-Empoli 3-0
Sabato 24 gennaio
Ore 15:00
Cesena-Bari 1-2
Frosinone-Reggiana 1-0
Juve Stabia-Entella 1-0
Mantova-Venezia 2-5
Monza-Pescara 3-0
Ore 17:15
Modena-Palermo 0-0
Ore 19:30
Spezia-Avellino 1-0
Domenica 25 gennaio
Ore 15:00
Sudtirol-Padova 3-0
Ore 17:15
Catanzaro-Sampdoria 0-0
Classifica Serie B
- Frosinone 45
- Venezia 44
- Monza 41
- Palermo 38
- Cesena 34
- Juve Stabia 33
- Modena 33
- Catanzaro 32
- Carrarese 29
- Empoli 27
- Padova 25
- Avellino 25
- Sudtirol 25
- Reggiana 20
- Spezia 20
- Entella 20
- Bari 20
- Mantova 19
- Sampdoria 19
- Pescara 14
*1 partita in meno
Calendario 22ª Giornata Serie B
Venerdì 30 gennaio
Ore 20.30
Bari-Palermo
Sabato 31 gennaio
Ore 15.00
Avellino-Cesena
Empoli-Modena
Entella-Frosinone
Sudtirol-Catanzaro
Venezia-Carrarese
Ore 17.15
Pescara-Mantova
Ore 19.30
Sampdoria-Spezia
Domenica 1 febbraio
Ore 15.00
Reggiana-Juve Stabia
Padova-Monza