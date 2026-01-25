Serie B: il Catanzaro non si sblocca, pari in casa contro la Sampdoria | CLASSIFICA

Nulla da fare per il Catanzaro. Nel nuovo anno, dopo la sosta natalizia, i calabresi non sono riusciti ancora a vincere, pareggiando, oggi, contro la Sampdoria, per 0-0, nella 21ª Giornata di Serie B. La squadra di Aquilani scivola all’ottavo posto in classifica, ultimo disponibile per i playoff. Nel corso della prima frazione non sono state molte le occasioni da goal, anche se a farsi più pericolosi sono stati gli ospiti. L’opportunità più nitida è stata un colpo doppio colpo di testa, entrambi parati da Pigliacelli.

Nella ripresa partono forte i calabresi che, prima impegnano Martinelli in una doppia parata su Pittarello e, pochi minuti dopo, colpiscono un palo con Cisse. A 15 minuti dalla fine parata di Pigliacelli su colpo di testa di De Oaoli. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 21ª Giornata Serie B

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Carrarese-Empoli 3-0

Sabato 24 gennaio

Ore 15:00

Cesena-Bari 1-2

Frosinone-Reggiana 1-0

Juve Stabia-Entella 1-0

Mantova-Venezia 2-5

Monza-Pescara 3-0

Ore 17:15

Modena-Palermo 0-0

Ore 19:30

Spezia-Avellino 1-0

Domenica 25 gennaio

Ore 15:00

Sudtirol-Padova 3-0

Ore 17:15

Catanzaro-Sampdoria 0-0

Classifica Serie B

Frosinone 45 Venezia 44 Monza 41 Palermo 38 Cesena 34 Juve Stabia 33 Modena 33 Catanzaro 32 Carrarese 29 Empoli 27 Padova 25 Avellino 25 Sudtirol 25 Reggiana 20 Spezia 20 Entella 20 Bari 20 Mantova 19 Sampdoria 19 Pescara 14



*1 partita in meno

Calendario 22ª Giornata Serie B

Venerdì 30 gennaio

Ore 20.30

Bari-Palermo

Sabato 31 gennaio

Ore 15.00

Avellino-Cesena

Empoli-Modena

Entella-Frosinone

Sudtirol-Catanzaro

Venezia-Carrarese

Ore 17.15

Pescara-Mantova

Ore 19.30

Sampdoria-Spezia

Domenica 1 febbraio

Ore 15.00

Reggiana-Juve Stabia

Padova-Monza