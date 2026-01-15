Serie B, doppia operazione di mercato per il Palermo: un arrivo e una cessione

Dopo l’importante ritorno di Magnani, il Palermo oggi comunica altre due operazione di mercato, seppur minori. Una riguarda la cessione di Avella al Guidonia Montecelio, l’altra la fine anticipata del prestito di Di Bartolo. “Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC. A Michele i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge in una nota.
“Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Francesco Di Bartolo dalla Nuova Sondrio Calcio. A Francesco il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.