Serie A2, Futura affronta Mascalucia: la presentazione del match

Sfida tutta da vincere per la Cadi Antincendi Futura. Dopo la gara giocata e vinta, la prima del 2026 al Palattinà, contro l’Italpol Roma, i ragazzi di Tonino Martino ed Humberto Honorio cercano un nuovo successo in casa. Venerdì 23 gennaio 2026 al Palattinà arriva il Mascalucia. Gli etnei, sono sempre riusciti a dare del filo da torcere ai giallo-blu. Oggi, sono ultimi in classifica nel ranking della A2 Elite con soli 4 punti conquistati.

La Cadi Antincendi, dopo aver conquistato la qualificazione alla Coppa Italia punta in alto in classifica. Nella gara di andata, giocata nel mese di Ottobre, arrivò un successo determinato, chiudendo il match sul 2 a 3 complici i gol di Honorio, Falcone e Scopelliti.

Mascalucia sta sfoderando un team diverso rispetto alla sfida di andata. Longo, Foti, Scuderi, Santonocito, Licciardello, Giacona e Quattropani, tra gli altri i calcettisti schierati ultimamente.

Cadi Antincendi Futura decimata a causa delle squalifiche del portiere titolare Paolo Parisi e di due calcettisti importantissimi come Peppe Scopelliti e Simone Minnella.

La partita verrà trasmessa in diretta sul Canale YouTube della Divisione nazionale Calcio a 5 con la telecronaca di Giovanni Mafrici e replica al lunedì alle ore 18 sulla Tv Ufficiale del Club, Reggiotv.

Arbitrano i signori Giulio Fantino di Savona, Cristoforo Corsini di Taranto con Alessandro Cartisano di Reggio Calabria al cronometro.