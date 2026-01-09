Serie A2, Akademia Messina sfida Casalmaggiore: la presentazione del match

Ultima trasferta di Regular Season per il Gruppo Formula 3 Messina. SuperGirls in viaggio verso la Lombardia per la sfida chiave dell’ottava giornata di ritorno – e del proprio campionato – contro l’èpiù Casalmaggiore. Il match, anticipo del programma di giornata del giorne A, si disputerà sabato 10 gennaio alle ore 16.00 sul taraflex del Pala Farina di Viadana e darà indicazioni precise sulle reali chance di ottenere una salvezza anticipata, qualificandosi per la Pool Promozione e, soprattutto, senza dover attraversare l’incertezza della seconda fase per garantirsi la partecipazione alla prossima serie A2.

Messina a caccia di riscatto dopo quattro stop consecutivi. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, messinesi sconfitte al “PalaRescifina” dall’Itas Trentino per 1-3 (25-20, 23-25, 17-25, 18-25), senza riuscire a replicare la prestazione dell’andata.

Nonostante un primo set da applausi e una brillantissima Aneta Zojzi da 25 punti, le ospiti si sono dimostrate più efficaci a muro (14-7) e più precise nella gestione degli errori (20-30). Per Trento, determinanti le prestazioni della centrale Giulia Marconato, MVP con 15 punti (8 attacchi e 7 muri), e di Alice Pamio, autrice di 16 punti (15 in attacco e 1 ace).

Le ragazze di coach Freschi ancora aggrappate alla quinta posizione con 16 punti, agguantate però da Concorezzo, uscita vittoriosa – nell’ultima giornata – dalla temibile trasferta di Roma. A parità di punti, però, le lombarde hanno disputato una gara in più e possono contare su un bilancio di 5 vittorie e 10 sconfitte, mentre le siciliane ne vantano uno in più di successi, con due gare ancora da giocare. Resta in corsa per la Pool Promozione anche Marsala, nonostante la sconfitta interna con Club Italia che ha fatto scivolare le siciliane in settima posizione con 14 punti.

La sfida di sabato potrebbe dunque garantire ufficialmente il quinto posto alle SuperGirls. Guardando al calendario, infatti, Concorezzo osserverà il proprio turno di riposo, mentre Marsala sarà impegnata in esterna nella capitale. Nell’ultima di Regular Season, poi, Messina ospiterà le pugliesi di Melendugno, mentre dall’altra parte dell’isola si disputerà il big match proprio tra Marsala e Concorezzo.

Il prossimo avversario

La èpiù Casalmaggiore occupa attualmente l’ultimo posto della classifica di girone con 10 punti, frutto di tre vittorie e undici sconfitte. Avvio amaro per le lombarde in questo girone di ritorno: nelle prime tre giornate, infatti, le ragazze di coach Cuello hanno ceduto il passo con Trento, Melendugno e Roma. Il riscatto è arrivato nei due turni successivi, con i trionfi per 3-1 contro Club Italia e Marsala.

L’ultima uscita stagionale per Costagli e compagne risale al 26 dicembre, complice il turno di riposo osservato dal club cremonese nella settima giornata. Al “Pala Farina”, nel giorno di Santo Stefano, Casalmaggiore ha dato prova di grande carattere nel derby lombardo contro Concorezzo, riuscendo a strappare un punto prezioso al termine di una gara combattutissima (2-3: 24-26, 25-22, 25-27, 28-26, 15-17) e contro una formazione in evidente crescita.

A brillare, tra le fila cremonesi, l’opposta Alexandra Ravarini, Top Spiker e Top Acer del match, con 26 punti complessivi (21 in attacco con il 35% di efficacia e 5 ace). Prestazioni convincenti anche per le schiacciatrici Valeria Vazquez (22 punti) e Chiara Costagli (18), entrambe efficaci sia in attacco (32%-37%) sia in ricezione: 77% di positività e 50% di perfetta per la prima, 66% e 13% per la seconda.

Nell’ultimo mese, diversi i cambiamenti nel roster lombardo, partendo dalla rescissione del contratto con Julia Kavalenka, avvenuta lo scorso 15 dicembre. L’opposta portoghese sta proseguendo la stagione con la maglia della Valsabbina Millenium Brescia, formazione ambiziosa e protagonista nel girone B. Al contempo, si è unita al gruppo Rachele Rastelli, dopo la risoluzione consensuale proprio con il Gruppo Formula 3 Messina.

L’ultima novità è rappresentata dall’arrivo della centrale croata Beta Dumancic. L’atleta porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali di rilievo, maturate anche in Italia nella stagione 2020/2021, quando ha vestito la maglia della Zanetti Bergamo in Serie A1, condividendo il campo con Giorgia Faraone.

Precedenti ed ex

Tre i precedenti tra le due squadre, due dei quali risalenti alla scorsa stagione in Regular Season e che si aggiungono al match di andata. In tutti questi incontri, Messina ha sempre avuto la meglio.

Lo scorso 17 novembre, al “PalaRescifina”, il Gruppo Formula 3 Messina riuscì a battere Casalmaggiore per 3-1 (21-25, 25-23, 25-18, 25-22). MVP Kenia Carcaces, Top Spiker dell’incontro, Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) con 23 punti, con 20 attacchi vincenti con il 34% di efficienza, 2 ace, 1 muro; Top Acers Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) e Betsy Amarachukwu Nwokoye (èpiù Casalmaggiore) con 3 servizi vincenti. La centrale cremonese brillò anche a muro, piazzandone 5 ai danni di Messina. Per concludere, Top Receiver della sfida Giorgia Faraone (èpiù Casalmaggiore), con il 71% di positività e il 53% di perfetta.

Per quanto riguarda le statistiche stagionali di Casalmaggiore, Top Spiker della formazione cremonese, al momento, le schiacciatrici Chiara Costagli, miglior realizzatrice con 130 punti complessivi (97 in attacco con il 29,2%, 10 ace e 23 muri), e Valeria Vazquez, undici lunghezze in meno rispetto alla compagna, con 119 punti totali (106 in attacco con il 34,4%, 5 ace e 8 muri). Efficace anche il contributo dal centro di Betsy Amarachukwu Nwokoye, che ha messo a terra 100 palloni, di cui 67 in attacco con un’ottima percentuale del 45,6%, arricchiti da 4 ace e 29 muri.

Ex dell’incontro: Giorgia Faraone con la casacca di Messina nel 2022/2023; Valentina Colombo a Casalmaggiore nel 2023/2024; Martina Ferrara a Casalmaggiore nel 2021/2022.

Le classifiche speciali

Nelle graduatorie individuali di categoria, per Messina spicca la schiacciatrice Aneta Zojzi, presente nella Top Spikers al 16° posto con 240 punti complessivi, e nella Top Acers, dove i 21 ace messi a segno le valgono la quarta posizione. Sempre nella classifica dei migliori battitori, Giulia Viscioni occupa il 19° posto con 15 ace. Nel reparto Top Blockers figurano Benedetta Campagnolo e Chiara Landucci, rispettivamente 8a con 39 muri vincenti e 18ª con 32.

Per quanto riguarda Casalmaggiore, Betsy Amarachukwu Nwokoye rientra nella Top Blockers con 29 muri vincenti (20a), mentre Giorgia Faraone si colloca al 15° posto nella Top Receivers, grazie a una percentuale di ricezione perfetta del 39,56%.

A livello di statistiche di squadra, Messina risulta attualmente in vantaggio per punti realizzati (949 contro 780). Le messinesi si confermano superiori anche nei fondamentali di servizio (73 ace contro 57) e muro (132 contro 114).

Le dichiarazioni pre-match

Chiara Landucci (Gruppo Formula 3 Messina): “della gara con Trento possiamo dirci di essere orgogliosi di quello che abbiamo portato in campo, nonostante il risultato. Siamo partite aggressive ed era quello che volevamo. Abbiamo preparato tutta la settimana per poterci mostrare quantomeno alla pari nel gioco sviluppato dalle avversarie”.

“Abbiamo imparato – prosegue Landucci – e quanto accaduto nel resto del match con Trento potrà tornarci utile per il prosieguo della stagione”.

Singolarmente siete cresciute tantissimo. Adesso, ci si attende una prova corale di squadra nella tana di Casalmaggiore, un campo complicato con una Alexandra Ravarini in grande spolvero in zona due e, soprattutto, la tua pari ruolo, la nuova centrale Dumancic ad alzare il livello della squadra: “Casalmaggiore arriva da un momento positivo, due vittorie e un punto in un tie break perso. Sono momenti decisivi soprattutto per il nostro percorso e per provare a conquistare il primo obiettivo di questa stagione. Ce la metteremo tutta. Stiamo lavorando duramente per sistemare quei particolari che in campo possono fare la differenza e dovranno farlo. Mi aspetto una partita molto intensa, tosta dove dovremo noi aggredire per prime l’avversario”.

Gli altri incontri del girone A e la classifica

Questi gli altri incontri del girone A – ottava giornata di ritorno: Melendugno vs Trentino, Costa Volpino vs Club Italia, Roma vs Marsala.

Classifica: Costa Volpino 35, Trentino, Melendugno 30, Roma 28, Messina, *Concorezzo 16, Marsala 14, *Club Italia 13, Casalmaggiore 10. *una gara in più.

Arbitri e dove vedere la gara online

Il match di sabato 10 gennaio – ore 16.00 -, diretto dalla coppia arbitrale Piera Usai e Marco Laghi, con Milena Pazzi al video check e Miriam Maiellano quale segnapunti federale, sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia al seguente link: (clicca qui per vedere la gara online).