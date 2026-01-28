Serata Cover Sanremo 2026, rumor pazzeschi sui duetti: ritorna un amato cantante calabrese

Carlo Conti darà l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni, intanto circolano insistenti rumor sulla serata Cover di Sanremo 2026 e su chi saranno gli ospiti che affiancheranno i big in gara nei duetti. La serata del venerdì (27 febbraio), dalla passata edizione permette anche di duettare con un altro concorrente in gara: secondo i rumor raccolti dall’Adnkronos, solo la coppia Fedez-Masini avrebbe scelto di duettare con un altro cantante partecipante al Festival, ovvero Chiello, sulle note di “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini.

I restanti 28 artisti dovrebbero essere affiancati da uno o più ospiti. Ricordiamo che la serata Cover sarà esclusa dal resto della competizione: gli artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, e il più votato vincerà la serata Cover.

Sanremo 2026: i duetti della serata Cover

Patty Pravo dovrebbe proporre un omaggio a Ornella Vanoni sulle note di “Ti lascio una canzone”, accompagnata da un’emozionante coreografia. Enrico Nigiotti avrebbe scelto Alfa. Tommaso Paradiso con gli Stadio.

Ritornerà il calabrese Brunori, un anno dopo il grande successo di “L’Albero delle noci”: il cantante cosentino dovrebbe affiancare Maria Antonietta & Colombre. Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo (probabilmente con “Andamento lento”). Un’altra sorpresa potrebbe essere quella di Luchè affiancato da Gianluca Grignani. Per Elettra Lamborghini si vocifera addirittura di un ospite internazionale.

Alcune collaborazioni sono in via di definizione. Addirittura, si vocifera che i The Kolors sarebbero stati richiesti sia da Sal Da Vinci (loro ospite nello scorso Sanremo) che da Raf.

Secondo i rumor raccolti dal vodcast “Pezzi”, Eddie Brock dovrebbe interpretare “Portami via” con Fabrizio Moro. Dargen D’Amico avrebbe scelto I Ricchi e Poveri sulle note di “Sarà perchè ti amo”.

Ditonellapiaga potrebbe duettare con TonyPitony, artista siracusano dall’identità misteriosa, suggerito da Fiorello che ieri aveva dichiarato: “se io fossi un cantante in gara a Sanremo, ti chiamerei per il duetto nella serata delle cover“.