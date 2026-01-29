Sequestrato un canile a Catania: pastori tedeschi tenuti in condizioni disastrose

I Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato un canile in un comune della costiera etnea e di circa 15 pastori tedeschi che erano tenuti in “condizioni di vita incompatibili con la loro natura e potenzialmente produttive di gravi sofferenze“. Il titolare, risultato anche privo della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e del nulla osta igienico sanitario, è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti degli animali.

Durante i controlli, militari dell’Arma e personale veterinario dell’Asp di Catania, hanno accertare che i cani erano chiusi in box con pavimentazione in cemento e terrra battuta, tutti delimitati da pareti in blocchi di cemento e con copertura in parte in lamiera e fibrocemento. Al termine dell’ispezione sono stati sequestrati i box e gli animali “per le condizioni di vita incompatibili con la loro natura e potenzialmente produttive di gravi sofferenze, per la mancanza di idonei giacigli, con pavimentazione lavabile e drenante, di scoli adeguati, di pareti lavabili e per l’assenza di cucce o pedane, necessari per garantirne il benessere fisico e psicologico“.