Scuole chiuse a Messina, Basile smentisce: “fake news”

“Sta circolando una notizia falsa su una presunta ordinanza di chiusura delle scuole a Messina per oggi, 8 gennaio 2026. Voglio chiarire che non ho firmato alcuna ordinanza di chiusura. Non è stata diramata alcuna allerta rossa dalla Protezione Civile regionale, requisito fondamentale per prendere decisioni di questo tipo. Le scuole domani saranno regolarmente aperte”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Invito tutti a fare attenzione alle informazioni non ufficiali e a seguire esclusivamente i canali istituzionali del Comune di Messina per ricevere notizie verificate“, conclude Basile.