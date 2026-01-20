Scuola-lavoro, Università di Catanzaro e Aicel insieme: al via i nuovi tirocini su e-commerce e trasformazione digitale

È iniziata ufficialmente la partnership di durata triennale tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Associazione italiana commercio elettronico (Aicel) per l’attivazione di tirocini curricolari, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto nazionale di ricerca sul commercio elettronico e la trasformazione digitale (INR e-commerce). Il percorso nasce per offrire agli studenti e alle studentesse del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) un’esperienza di formazione avanzata sui temi del commercio elettronico e della trasformazione digitale, che si stanno affermando sempre di più per la grande attualità e la forte evoluzione, anche a livello europeo. Una opportunità di alternanza scuola lavoro con lo scopo di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

La direttrice del DiGES, Aquila Villella, commenta: “il nostro dipartimento è da sempre impegnato nella valorizzazione dell’interdisciplinarità e dell’innovazione. Avviare un’attività di formazione all’avanguardia come questa con una realtà accreditata a livello nazionale come Aicel è dunque un naturale sviluppo di tale orientamento. Riteniamo inoltre di fondamentale importanza l’apertura a forme di collaborazione con il territorio a beneficio dell’economia locale e della comunità”. Le attività dell’INR e-Commerce e dell’osservatorio gestito dall’istituto includono la raccolta e l’elaborazione di dati di mercato, la conduzione di studi e indagini settoriali, la pubblicazione di report e analisi dettagliate, e l’organizzazione di eventi e workshop formativi.

La vicepresidente di Aicel, Manuela Borgese, afferma: “il nostro impegno è volto a promuovere la crescita dell’e-commerce in Italia, offrendo strumenti e conoscenze essenziali per comprendere le sfide attuali e cogliere le opportunità insite nel futuro del mondo digitale. Siamo un centro di conoscenza e innovazione, con l’obiettivo di creare un ponte sinergico tra il mondo accademico e le esigenze concrete del mercato”.

Come è progettato il tirocinio

Il programma di tirocinio è stato progettato in modalità prevalentemente online, per garantire massima flessibilità e compatibilità con gli impegni universitari, integrando attività da remoto con momenti in presenza dedicati a incontri, workshop tematici, sessioni di brainstorming e iniziative di networking. Gli studenti saranno coinvolti in progetti reali dell’osservatorio e-commerce, con la possibilità di contribuire direttamente a ricerche, pubblicazioni e iniziative di divulgazione sui principali temi del settore.

Nel corso del tirocinio, i partecipanti potranno sviluppare competenze avanzate in analisi e interpretazione dei dati di mercato, ricerca e content creation, project management e lavoro in team, problem solving e definizione di strategie digitali. Il percorso consentirà inoltre di approfondire le dinamiche del mercato digitale e di costruire un network professionale qualificato a contatto con professionisti, esperti del settore e operatori del commercio elettronico.

Aggiunge la vicepresidente Borgese: “la collaborazione con l’Università di Catanzaro rappresenta un passo importante nella costruzione di un ecosistema in cui formazione, ricerca e impresa dialogano in modo strutturato. Questa sinergia è focalizzata su due finalità principali: la creazione di nuove opportunità occupazionali, ancora più strategiche nelle regioni del Sud dove anche la nostra Associazione è presente con una sede in provincia di Reggio Calabria, e lo sviluppo di competenze necessarie a guidare la trasformazione digitale”.