Scuola-lavoro a Reggio Calabria: gli studenti del “Volta” al Centro Sportivo “Pellicone”, alla scoperta della Fortitudo 1903

Continua l’attività di formazione scuola–lavoro promossa dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Metropolitano di Reggio Calabria, nell’ambito della Convenzione stipulata con il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, sotto la responsabilità del Tutor interno Prof. Ernesto Dieni. Per gli studenti della classe V A a indirizzo sportivo è stata realizzata, come da programma, una visita didattica presso un importante impianto sportivo cittadino. Particolarmente significativa è stata l’esperienza vissuta presso la Fortitudo 1903, all’interno della palestra “Matteo Pellicone” di via Frangipane. L’incontro, di elevato valore educativo e culturale, si è svolto il 14 gennaio presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone”, sede della storica società Fortitudo 1903 e del Museo dello Sport “Gennaro Portanova”.

I ventidue studenti partecipanti, accompagnati dalla docente Prof.ssa Anna Buda, sono stati accolti dal Console Metropolitano e Responsabile del progetto, Maestro del Lavoro Nicola Morabito, dal Tutor Maestro del Lavoro Antonino Zampaglione e dal Professor Riccardo Partinico, responsabile dell’impianto e Presidente della Fortitudo 1903. L’incontro ha preso avvio nell’ampia palestra del centro sportivo, dove il Maestro di Karate e Presidente della Fortitudo 1903, Riccardo Partinico, ha dato il benvenuto agli studenti introducendo un laboratorio dedicato alle tecniche di caduta in sicurezza nello sport. L’attività, svolta con la collaborazione dell’insegnante tecnico di Lotta e Karate Iurie Rabliuc, ha consentito agli studenti di apprendere e sperimentare concretamente le corrette modalità di caduta, sotto la guida diretta degli esperti.

Successivamente, il gruppo si è spostato nella sala riunioni collegata al Museo dello Sport “Gennaro Portanova”, dove il Professor Partinico ha illustrato la storia centenaria della Fortitudo 1903, soffermandosi sull’importanza dei reperti conservati. Il museo rappresenta un patrimonio di grande valore storico, artistico e culturale per la città di Reggio Calabria, testimoniando il profondo legame tra sport, storia, religione, scienza, politica, letteratura, tecnica e identità nazionale.

Gli interventi

Nel corso dell’incontro è intervenuto il Dott. Antonello Scagliola, Presidente Regionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che ha illustrato le principali conquiste ottenute in Calabria nello sport per le persone con disabilità. Ha evidenziato il riconoscimento del CIP come Ente Pubblico, al pari del CONI, nonché il suo ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, impegnata nella promozione dello sport e dei valori paralimpici a livello nazionale e territoriale. A concludere la giornata è stato l’intervento del Dott. Antonio Laganà, Consigliere Internazionale Panathlon e arbitro internazionale di lotta, che ha illustrato le qualità tecniche, etiche e sociali richieste all’arbitro negli sport da combattimento. È stato sottolineato come questa figura rivesta un ruolo centrale e insostituibile nelle competizioni sportive, non solo per l’applicazione del regolamento, ma anche per la tutela dei valori educativi e sociali dello sport.

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse, dimostrandosi attenti, propositivi e curiosi, ponendo numerose domande ai relatori e manifestando un vivo desiderio di approfondire le molteplici dimensioni dello sport e delle attività ad esso collegate.