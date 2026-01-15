Scuola di Polistena senza impianti di riscaldamento, sciopero degli studenti

Oggi 15 gennaio gli alunni frequentanti il plesso di via “Vescovo Morabito” del Liceo Statale ” G.Rechichi” di Polistena hanno indetto “uno sciopero a causa del malfunzionamento dei termosifoni dovuto a dei problemi strutturali dell’impianto di riscaldamento. In base al D.P.R. 412/93 e D.Lgs 81/08, che stabilisce la temperatura obbligatoria a scuola in Italia, prevede che la temperatura minima sia di 18C° e la temperatura massima di 22°C, con una tolleranza di 2°C , gli alunni hanno deciso di scioperare in quanto queste condizioni non sono garantite. Dopo un confronto tra i rappresentanti d’istituto e il Dirigente Scolastico è emerso che il problema riguarda il funzionamento dell’ impianto. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi hanno più volte sollecitato la città metropolitana per la risoluzione della questione, senza aver ottenuto delle risposte concrete. Noi alunni lamentiamo anche la chiusura di un’ala della scuola che doveva essere consegnata all’inizio dell’ anno scolastico per dei lavori di adeguamento sismico, ciò costringe alcune classi a stare in aule più piccole rispetto al numero degli alunni e non adeguate alle effettive esigenze”.

“Inoltre in seguito ai lavori eseguiti dalla città metropolitana nei precedenti due anni per l’adeguamento sismico della struttura, che ancora non sono stati completati , sono stati smaltiti ingiustificatamente dalle imprese dei lavori sette condizionatori funzionanti, che venivano utilizzati come supporto all impianto di riscaldamento insufficiente. I detriti accumulati durante i lavori non sono stati rimossi dalle ditte e tuttora permangono in varie parti della scuola ostruendone il passaggio. Gli alunni e le loro famiglie chiedono che la città metropolitana intervenga al più presto per risolvere i problemi sopra esposti”, concludono gli studenti.