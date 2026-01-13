Sciopero taxi, Salvini convoca i sindacati: incontro domani al Mit

“Ho convocato le associazioni domani. Non ho voluto interferire, quindi è giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene di rivendicare. Domani pomeriggio ho convocato tutte le sigle dei taxi al Ministero“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando dello sciopero dei taxi, durante il convegno della Lega ‘Visione turismo. Politiche, territori, competenze, futuro’, al Senato. Poi durante il suo intervento ha aggiunto: “In questi tre anni ho fatto tavoli di confronto molto complicati, balneari, Ponte sullo Stretto, Alta velocità, espropri… Ma le riunioni più impegnative sono state quelle fra taxi ed Ncc, sono state delle avventure. In un bel posto ci devi arrivare…“.