Scintille al Comune di Brolo, Elvira Amata tuona: “rotta la lealtà politica, escluso l’Assessore Ricciardello”

L’On. Elvira Amata interviene sul recente rimpasto nella Giunta comunale del Comune di Brolo: “apprendo dalla stampa che l’On. Laccoto nel suo ruolo di sindaco di Brolo, dopo un’azzeramento della Giunta Municipale e dietro un rimpasto sbandierato come normale avvicendamento amministrativo, ha ideato e consumato, invece, una precisa scelta politica: mettere alla porta l’Assessore Nuccio Ricciardello, senza confronto, senza spiegazioni e senza alcun rispetto per gli equilibri politici costruiti insieme in questi anni e ancora peggio senza rispettare quella volontà popolare che aveva eletto Nuccio proprio rappresentante a suon di – centinaia – preferenze personali”.

Un vero e proprio giro di valzer che ha avuto un solo e preciso obiettivo. La politica, però, ha le sue regole. I cambi, se necessari, vanno concordati, modulati, discussi. Non imposti o peggio ancora “tramati” e calati dall’alto. Spiace prendere atto del metodo – antico- scelto dal Sindaco di Brolo: provare a riscrivere la realtà cancellando nomi e fatti invece che affrontare e discutere eventuali incomprensioni (ammesso che esistano davvero!). È con questo stile che insieme a Nuccio apprendiamo che l’accordo politico sigillato durante le amministrative del 2024 è stato rotto e violato. Ricciardello non è più assessore del Comune di Brolo, escluso dall’esecutivo e persino rimosso dal “percorso” ufficiale dell’amministrazione”.

“Una scelta di cui prendiamo atto ma che apre interrogativi politici profondi e tutt’altro che marginali. Interrogativi dai quali non possiamo e non vogliamo sottrarci. Ne trarremo le conseguenze, con senso di responsabilità e coerenza. Fin da subito, però, voglio esprimere la mia piena vicinanza a Nuccio Ricciardello, alla comunità di Fratelli d’Italia di Brolo e ai cittadini brolesi, per i quali abbiamo sempre dimostrato attenzione, rispetto e ascolto per tutte le istanze che dal territorio sono arrivate. La lealtà non è un dettaglio. È il fondamento di ogni alleanza politica seria” conclude Amata.