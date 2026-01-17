Scintille al Comune di Brolo, Elvira Amata tuona: “rotta la lealtà politica, escluso l’Assessore Ricciardello”

Le parole dell'Onorevole Elvira Amata sul sul recente rimpasto nella Giunta comunale del Comune di Brolo

ricciardello amata

L’On. Elvira Amata interviene sul recente rimpasto nella Giunta comunale del Comune di Brolo: “apprendo dalla stampa che l’On. Laccoto nel suo ruolo di sindaco di Brolo, dopo un’azzeramento della Giunta Municipale e dietro un rimpasto sbandierato come normale avvicendamento amministrativo, ha ideato e consumato, invece, una precisa scelta politica: mettere alla porta l’Assessore Nuccio Ricciardello, senza confronto, senza spiegazioni e senza alcun rispetto per gli equilibri politici costruiti insieme in questi anni e ancora peggio senza rispettare quella volontà popolare che aveva eletto Nuccio proprio rappresentante a suon di – centinaia – preferenze personali”.

Un vero e proprio giro di valzer che ha avuto un solo e preciso obiettivo. La politica, però, ha le sue regole. I cambi, se necessari, vanno concordati, modulati, discussi. Non imposti o peggio ancora “tramati” e calati dall’alto. Spiace prendere atto del metodo – antico- scelto dal Sindaco di Brolo: provare a riscrivere la realtà cancellando nomi e fatti invece che affrontare e discutere eventuali incomprensioni (ammesso che esistano davvero!). È con questo stile che insieme a Nuccio apprendiamo che l’accordo politico sigillato durante le amministrative del 2024 è stato rotto e violato. Ricciardello non è più assessore del Comune di Brolo, escluso dall’esecutivo e persino rimosso dal “percorso” ufficiale dell’amministrazione”.

“Una scelta di cui prendiamo atto ma che apre interrogativi politici profondi e tutt’altro che marginali. Interrogativi dai quali non possiamo e non vogliamo sottrarci. Ne trarremo le conseguenze, con senso di responsabilità e coerenza. Fin da subito, però, voglio esprimere la mia piena vicinanza a Nuccio Ricciardello, alla comunità di Fratelli d’Italia di Brolo e ai cittadini brolesi, per i quali abbiamo sempre dimostrato attenzione, rispetto e ascolto per tutte le istanze che dal territorio sono arrivate. La lealtà non è un dettaglio. È il fondamento di ogni alleanza politica seria” conclude Amata.

