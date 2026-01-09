Scilla, il Comune chiede la riattivazione della fermata ferroviaria di Favazzina tutto l’anno

Il Comune di Scilla, tramite il Sindaco e la Giunta comunale, ha trasmesso nelle scorse ore una richiesta formale agli enti responsabili del trasporto ferroviario per chiedere la riapertura della fermata di Favazzina anche durante il periodo invernale. La fermata, pur esistente e perfettamente operativa nei mesi estivi, rimane inspiegabilmente chiusa durante l’anno scolastico, lasciando la frazione senza collegamenti ferroviari nonostante i treni continuino regolarmente a transitare lungo la linea Reggio Calabria – Bagnara.

La richiesta del Comune fa riferimento:

alla normativa nazionale in materia di trasporto pubblico locale (D.Lgs. 422/1997)

ai principi di tutela della mobilità dei cittadini sanciti dalla Costituzione

al diritto alla fruizione dei servizi pubblici per studenti, pendolari, lavoratori, anziani e cittadini non motorizzati.

Il Sindaco ha sottolineato che non si tratta di chiedere nuove tratte o nuove spese, ma di riattivare un servizio già esistente, fondamentale per contrastare l’isolamento della frazione e tutelare il diritto alla mobilità. “Favazzina non può essere tagliata fuori dal resto del territorio per metà dell’anno: è una comunità viva che merita pari dignità e pari servizi” afferma l’Amministrazione. Il Comune attende ora risposte dagli enti coinvolti e si dichiara pronto a intraprendere tutte le azioni istituzionali necessarie per ottenere il risultato.