Scilla, è emergenza dopo la mareggiata: numerosi disagi e la richiesta alla Regione di risorse straordinarie

Nella serata di ieri una furiosa mareggiata ha colpito la città di Scilla creando enormi. Le onde hanno invaso il lungomare e le strade, arrivando a creare pericolo anche alle auto in transito. Oggi, con il mare tornato più calmo, residenti e autorità locali hanno potuto effettuare una prima valutazione di quanto successo. L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza e gli stakeholder circa le azioni intraprese e i danni rilevati: “il Comandante della Polizia Locale ha emanato un’apposita ordinanza (comunicata già ieri) che vieta transito e sosta in Via Cristoforo Colombo, Via San Francesco da Paola e nell’intera area portuale. Le vie di accesso sono state transennate per garantire la massima sicurezza. Un mezzo meccanico ha operato per liberare una corsia dalla sabbia accumulata, garantendo un varco di emergenza”.

Danni

“In collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale – rimarca la nota del comune- sono stati riscontrati i numerosi danni, sebbene il quadro sia ancora parziale:

– Zona Monacena: erosione e crollo parziale del manto stradale; danneggiamento massi anti-erosione.

– Lungomare Sud: erosione e crollo parziale della struttura; danneggiamento di cordoli in cemento, panchine e fontana d’ingresso su Via Marina.

– Rione Marina Grande: ingente deposito di sabbia e materiale roccioso sulla sede stradale; presenza di detriti vari.

– Fiumara di Favazzina: erosione della strada e danneggiamento della rete fognaria”.

“La Regione intervenga”

L’Amministrazione riconosce “i gravi disagi per le attività commerciali che si ritrovano isolate e i danni sociali a un territorio già fragile. Confidiamo in un confronto celere con la Regione Calabria per attivare risorse straordinarie e ripristinare la normalità nel minor tempo possibile con interventi mirati e che guardando al futuro”.

“Un sentito ringraziamento va alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso. La resilienza della comunità scillese, unita all’azione istituzionale, sarà la nostra forza per risollevarci, come già accaduto in passato. La cittadinanza è invitata a seguire i canali ufficiali per ulteriori comunicazioni. Scilla tornerà a splendere”, conclude la nota.

