Schifani: “il Ponte sullo Stretto proseguirà senza problemi di fondi”

“Non impazzisco sulla polemica politica che sta divampando sui soldi del Ponte sullo Stretto perché io in questo momento non credo che da parte del governo nazionale ci sia un problema di stanziamento, perché il senso di responsabilità della premier è massimo e le somme le reperiremo. Il Ponte seguirà la sua strada, ha le sue pianificazioni, la sua esigenza strategica. Non c’è motivo di appaiare le due realtà per fare soltanto polemica politica. Non è nel mio costume accedere a queste provocazioni politiche, fanno parte della dialettica politica. Però ora concentriamoci sul fare e siamo in grado di poterlo fare anche con fondi nazionali e fondi regionali e fondi anche extraregionali“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24.