Scalea, si chiude il ciclo di eventi “La Torre si Racconta” con la serata “Memorie e Suoni | VIDEO

Conclusa, a Scalea, la rassegna di eventi “La Torre si racconta“, dedicata alla storia di Torre Talao, con la serata conclusiva dal titolo “Memorie e Suoni“. Con lo sguardo del documentario e la profondità dell’antropologia, Gianfranco Donaddio ha guidato il pubblico dentro le memorie della comunità. Un racconto arricchito dalle testimonianze dell’Associazione Cara Vecchia Scalea.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, un reportage sulla serata.