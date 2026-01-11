Scalea, “La Torre si Racconta”: il consigliere De Caprio fra identità e memoria | VIDEO

A Scalea l’evento “La Torre si Racconta“, il bene culturale incontra il digitale per un turismo sostenibile ed esperienziale. Dal 9 al 17 gennaio 2026, presso Palazzo dei Principi Spinelli, una sala multimediale immersiva, un viaggio esperienziale nella storia di Torre Talo con Convegni, incontri didattici, visite delle scuole di musica medievale e voci di memorie e identità di Scalea. Intervenuto durante l’evento, il consigliere regionale Antonio De Caprio, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, capaci di restituire voce ai luoghi simbolo della comunità e di rafforzare il legame tra storia, territorio e cittadini.

La Torre non è solo un elemento architettonico ma un punto di riferimento identitario che attraversa generazioni e racconta il passato per comprendere meglio il presente. Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha raccolto l’analisi del consigliere De Caprio.