Scalea: il Palazzo dei Principi Spinelli ospita il progetto “La Torre si racconta” | INTERVISTE

Sino al 17 gennaio 2026, il Palazzo dei Principi Spinelli di Scalea, in provincia di Cosenza, ospita il progetto “La Torre si racconta”, un percorso di valorizzazione dedicato alla Torre Talao, simbolo identitario e storico della città. Nell’inaugurazione c’è stata l’apertura della nuova Sala Multimediale Immersiva, uno spazio pensato per accompagnare il visitatore in un racconto coinvolgente e contemporaneo.

Attraverso immagini, suoni e contenuti digitali, la Torre Talao viene restituita come luogo di memoria collettiva e punto di riferimento del paesaggio urbano e culturale di Scalea.

