Scalea, al via il piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile | VIDEO

Il Comune di Scalea ha ufficialmente avviato un piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile, trasmettendo tutta la documentazione relativa agli impianti telefonici siti nel territorio. Grazie al piano di localizzazione sarà possibile procedere a trovare delle soluzioni che gioveranno non solo al miglioramento delle antenne di telefonia mobile, ma anche alla salute dei cittadini e alle loro esigenze tecnologiche.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, un reportage sull’iniziativa del Comune di Scalea.