Saranno anche non convenzionali, ma le politiche di Trump funzionano: il Pil USA cresce ancora oltre le attese

L’economia americana sorprende ancora e smentisce gli scettici. Nel terzo trimestre il PIL degli Stati Uniti è cresciuto del 4,4%, superando le attese degli analisti e migliorando la prima stima di fine dicembre (+4,3%). Un dato che conferma la solidità del ciclo economico e la capacità di tenuta di un mercato spesso segnalato come fragile. Sul fronte del lavoro, le richieste di sussidi di disoccupazione sono salite di appena 1.000 unità, attestandosi a 200.000, ben al di sotto delle previsioni che indicavano 209.000 domande.

Numeri che riportano al centro del dibattito le politiche economiche dell’amministrazione Donald Trump, a lungo criticate per il loro approccio non convenzionale. I dati macroeconomici raccontano una storia diversa da quella dei timori iniziali.