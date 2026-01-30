Sanità in Calabria, la soddisfazione di Enzo Bruno (Tridico Presidente) dopo la sua interrogazione sulla RSA di Girifalco

“La mia interrogazione sulla RSA di Girifalco ha aperto un confronto serio e costruttivo che oggi produce risposte concrete, numeri chiari e un percorso definito”. Così il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente) commenta l’incontro svoltosi nella sede dell’Asp di Catanzaro, in via Madonna dei Cieli, con il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, il generale Antonio Battistini, alla presenza dei dottori Lino Puzzonia e Pasquale Muccari. Al centro del confronto, il futuro della RSA di Girifalco, struttura oggetto dell’atto ispettivo presentato dal consigliere regionale nei mesi scorsi e considerata un presidio strategico per l’intero territorio.

Il generale Battistini ha confermato la volontà di valorizzare la struttura come presidio pubblico e medicalizzato, chiarendo che la nuova configurazione prevede 30 posti destinati a Casa Protetta per Disabili e 10 posti di RSA medicalizzata, per un totale di 40 posti letto, con apertura prevista entro la fine dell’anno. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche gli interventi tecnici necessari per l’adeguamento della struttura agli standard richiesti, sia sotto il profilo strutturale sia organizzativo. Un percorso già avviato che consentirà di restituire piena funzionalità a un presidio pubblico storico, rafforzando l’offerta sanitaria territoriale ed evitando il rischio di dispersione di un patrimonio già esistente.

Attenzione anche alla Casa di Comunità di Squillace e all’ospedale di Soverato

L’attenzione al territorio, più volte richiamata dal consigliere regionale Bruno, ha rappresentato uno dei fili conduttori del confronto. In questo quadro si inserisce anche la Casa di Comunità di Squillace, per la quale è stato confermato che i lavori dovrebbero concludersi entro il 31 marzo, restando da superare il nodo tecnico dell’allaccio Enel, passaggio indispensabile per la piena operatività della struttura. È stato inoltre confermato che entro l’anno sarà attivato anche il centro dialisi, un servizio fondamentale per garantire cure di prossimità a pazienti e famiglie del comprensorio.

Sul tavolo del confronto anche le potenzialità dell’ospedale di Soverato, all’interno di una prospettiva futura di rafforzamento progressivo dei servizi sanitari. In questo contesto è stata richiamata la possibilità di arrivare, in una fase successiva, alla realizzazione di un punto nascita, dopo aver creato e consolidato le condizioni strutturali, organizzative e professionali necessarie per garantire un presidio realmente affidabile e sicuro per le gestanti e per i nascituri, che allo stato non esistono.

Al termine dell’incontro, il consigliere regionale Enzo Bruno ha espresso piena soddisfazione per l’esito del confronto e per la disponibilità dimostrata dal commissario straordinario Antonio Battistini, sottolineando il clima di collaborazione istituzionale e l’attenzione riservata alle esigenze del territorio. Un confronto ritenuto positivo, che ha consentito di affrontare nel merito criticità e prospettive della sanità locale, a partire dalla RSA di Girifalco e dagli altri presìdi strategici dell’area.