Sanità, il sindaco Scarcella: “novità positive per Polistena e Gioia Tauro” | INTERVISTA

Sanità, il sindaco Scarcella: "abbiamo riaperto l'ufficio di medicina legale che avrà come sede il comune"

scarcella

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ha parlato della questione della sanità nella Piana. “Per quanto riguarda l’ospedale di Polistena, la questione è stata risolta grazie all’intervento di Occhiuto e Cannizzaro, ed è sicuramente una buona notizia”, rimarca il primo cittadino gioiese.

“Per quanto riguarda il presidio di Gioia Tauro, a breve incontrerò la dottoressa Di Furia. Vi anticipo che avremo tante novità. L’ufficio di medicina legale? Lo abbiamo riaperto con sede in comune”, evidenzia Scarcella.

