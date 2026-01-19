San Sebastiano e San Fabiano: due martiri, una fede incrollabile. IMMAGINI e FRASI per gli auguri di buon onomastico

Il 20 gennaio la Chiesa cattolica celebra insieme San Sebastiano e San Fabiano, due figure diverse per ruolo e percorso, ma unite dalla stessa testimonianza estrema di fede: il martirio. San Sebastiano incarna il coraggio del soldato che sfida il potere imperiale, mentre San Fabiano rappresenta il pastore che guida la Chiesa nei tempi della persecuzione. Insieme, raccontano la forza del cristianesimo delle origini.
San Sebastiano: il martire soldato
Origini e vita
San Sebastiano nacque probabilmente a Narbonne (nell’attuale Francia) e crebbe a Milano, nel III secolo d.C. Entrò a far parte dell’esercito romano, distinguendosi come ufficiale della guardia imperiale sotto l’imperatore Diocleziano.
Cristiano in segreto, Sebastiano aiutava i fedeli perseguitati, confortava i prigionieri e rafforzava la loro fede, sfruttando la sua posizione per proteggere i più deboli.
Il martirio di San Sebastiano
Scoperta la sua fede, Sebastiano fu condannato a morte. Venne legato a un palo e trafitto dalle frecce, una scena divenuta iconica nella storia dell’arte. Creduto morto, fu invece soccorso e guarito. Anziché fuggire, Sebastiano tornò a denunciare pubblicamente le persecuzioni contro i cristiani. Questa scelta gli costò la vita: venne ucciso a bastonate e il suo corpo gettato in una cloaca.
Il suo martirio lo rese simbolo di:
fedeltà assoluta
forza morale
resistenza al male
Patrono e devozione
San Sebastiano è invocato come:
protettore contro la peste e le epidemie,
patrono di soldati, arcieri e atleti.
Il simbolismo delle frecce fu interpretato nel Medioevo come metafora delle malattie che colpiscono l’umanità.
San Fabiano: il papa scelto dallo Spirito
Elezione sorprendente
San Fabiano nacque a Roma e divenne papa nel 236 d.C. secondo una tradizione straordinaria: durante l’assemblea per l’elezione del nuovo pontefice, una colomba si posò sul suo capo. Il gesto fu interpretato come segno divino e Fabiano venne eletto Papa Fabiano.
Il pontificato
Durante il suo pontificato, San Fabiano:
riorganizzò la Chiesa di Roma
divise il territorio in diaconie
promosse la sepoltura dei martiri nelle catacombe
rafforzò la struttura ecclesiastica in un periodo delicato.
Guidò la comunità cristiana con prudenza e fermezza, preparando la Chiesa alle persecuzioni imminenti.
Il martirio di San Fabiano
Nel 250 d.C., sotto l’imperatore Decio, scoppiò una violenta persecuzione contro i cristiani. Fabiano rifiutò di rinnegare la fede e venne giustiziato, diventando uno dei primi papi martiri.
Fu sepolto nelle catacombe di San Callisto, luogo simbolo del cristianesimo delle origini.
Un’unica data, un unico messaggio
La celebrazione comune del 20 gennaio unisce San Sebastiano e San Fabiano in un messaggio potente:
il cristianesimo si fonda sulla testimonianza,
la fede può essere vissuta in ogni ruolo: soldato o pastore,
il martirio è atto supremo di coerenza e verità.
Il culto e le tradizioni popolari
In molte città italiane, soprattutto nel Sud e nelle comunità rurali, il 20 gennaio è giorno di:
processioni
feste patronali
riti di protezione contro le malattie
celebrazioni militari e civili.
San Sebastiano è spesso patrono dei paesi, mentre San Fabiano è venerato come esempio di guida spirituale e unità.
Significato attuale
Oggi San Sebastiano e San Fabiano parlano ancora all’uomo contemporaneo:
invitano al coraggio morale
richiamano alla responsabilità del ruolo pubblico
ricordano che la fede autentica richiede coerenza, anche nel sacrificio.
Il 20 gennaio non è solo una data liturgica, ma un momento di memoria viva. San Sebastiano e San Fabiano, con vite diverse e un unico destino, testimoniano che la fede può cambiare la storia, anche quando sembra soccombere alla violenza. Ricordarli significa riscoprire il valore della testimonianza, della responsabilità e della speranza.
Nella gallery le immagini più belle da condividere sui social, mentre di seguito le frasi più carine da inviare per messaggio per augurare un buon onomastico a coloro che si chiamano Sebastiano e Fabiano:
