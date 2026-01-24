San Filippo del Mela: arrivano fondi dal Ministero per l’efficientamento energetico

Notizie importanti in tema di sostenibilità ed efficienza energetica giungono da Roma direttamente a San Filippo del Mela. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento a seguito dell’avviso C.S.E. 2025 relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico anche tramite interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali.

A San Filippo del Mela sono ben due i progetti ammessi, per un importo rispettivamente di euro 107.945,59 e di euro 120.011,99 che consentiranno il rifacimento degli impianti del Palazzetto dello sport con fotovoltaico, pompe di calore e sistemi di relamping e la sostituzione degli infissi per il campo sportivo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianni Pino: “questo duplice finanziamento – dichiara – è un ulteriore passo in avanti verso il risparmio energetico. Abbiamo puntato tutto su un serio lavoro di progettazione e i risultati hanno premiato questo impegno”.