San Ferdinando, Ventura neo Commissario cittadino UDC

L’Unione di Centro avvia con determinazione una nuova e concreta fase di ricostruzione politica e organizzativa nella provincia di Reggio Calabria, fondata sui valori autentici della grande storia democristiana, del popolarismo e del cattolicesimo democratico. Una rigenerazione che parte dai territori, dalle comunità e dalle persone, e che trova in San Ferdinando un punto di slancio strategico per l’intera Città Metropolitana, anche in virtù del suo ruolo centrale nel sistema produttivo e logistico legato al porto di Gioia Tauro. In questo percorso di rilancio, il Commissario provinciale Giuseppe Pinto nomina il dott. Germano Ventura nuovo Commissario cittadino UDC di San Ferdinando.

Le parole di Pinto

Giuseppe Pinto, Commissario Provinciale UDC dichiara: “una scelta convinta e condivisa, che rappresenta un segnale politico chiaro: l’UDC investe su uomini di valore, credibili, radicati nel territorio e animati da un autentico spirito di servizio. La prima new entry è Germano Ventura, una persona perbene, un imprenditore affermato nel settore della logistica e del management portuale, cresciuto politicamente e umanamente nella tradizione della Democrazia Cristiana, di cui incarna i valori di responsabilità, equilibrio e attenzione al bene comune. La sua esperienza professionale, strettamente connessa allo sviluppo del territorio e alle dinamiche economiche della Piana, unita a una profonda sensibilità sociale, lo rende la figura giusta per interpretare una politica del fare, capace di coniugare lavoro, sviluppo, legalità e coesione sociale. La sua nomina rafforza la presenza dell’UDC in un’area strategica e conferma la volontà del partito di costruire una nuova classe dirigente territoriale, solida e competente. Sono certo che Germano Ventura saprà dimostrare, con l’impegno quotidiano, che i valori non si proclamano ma si praticano, lavorando a una nuova idea di politica intesa come servizio autentico ai cittadini e alle comunità”.

Con grande entusiasmo continua Pinto: “questa nomina si inserisce in un percorso politico chiaro e coerente, portato avanti in piena sinergia con il Segretario Regionale Salvatore Bulzomì, con il quale condividiamo visione, metodo e scelte strategiche. Lo straordinario rapporto tra Pinto e Bulzomì rappresenta oggi l’asse portante della rigenerazione dell’UDC a Reggio Calabria, fondato su lealtà, coerenza e capacità di costruzione”.

Le parole di Ventura

Nel formalizzare la propria adesione all’UDC, Germano Ventura afferma: “In un momento storico segnato da forti polarizzazioni, ho sentito la necessità di ritrovare una casa politica che metta al centro la persona, la famiglia, il lavoro e il bene comune. L’UDC rappresenta una tradizione politica seria, ispirata ai principi del popolarismo e del cattolicesimo democratico, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini e dei territori. La mia adesione segna l’inizio di un impegno rinnovato, con spirito di servizio e attenzione costante alle comunità locali”.

“Con l’asse Pinto- Bulzomì si apre così una nuova stagione per l’UDC, che ci vedrà protagonisti alle prossime scadenze elettorali nella provincia di Reggio Calabria, con particolare attenzione alle elezioni comunali del capoluogo, dove dopo ben 15 anni l’UDC tornerà a presentare la propria lista. Un ritorno possibile grazie alla nuova classe dirigente che stiamo costruendo, fatta di professionisti, imprenditori, giovani e rappresentanti della società civile, uniti sotto lo storico simbolo dello scudo crociato, per restituire centralità ai territori e dignità alla politica. L’UDC torna a esserci con radici profonde, visione chiara e la forza dei territori”, conclude la nota.