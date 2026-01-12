San Ferdinando, affidati nuovi lavori per la riqualificazione urbana: opere per 24 milioni di euro

Nuovi affidamenti per 2.260.000 euro lavori pubblici a San Ferdinando. Si sono da poco concluse le procedure di aggiudicazione per nuove opere nel contesto urbano di San Ferdinando: si tratta di interventi concreti, attesi, legati a edifici scolastici, strutture comunali e spazi destinati alla vita collettiva. Nel villaggio Praja partiranno due opere simboliche, il rifacimento della palestra della scuola Figliuzzi restituirà uno spazio sicuro e adeguato agli studenti e agli sportivi, mentre la riqualificazione della ex sede comunale consentirà il recupero di un immobile centrale per il quartiere, oggi inutilizzato e destinato ad accogliere iniziative di comunità, associazioni ed eventi pubblici.

In via Firenze prenderà forma la ristrutturazione dei locali adiacenti il Municipio, un intervento pensato per sanare una ferita aperta in pieno centro e dotare la città di nuovi spazi per soddisfare gli interessi pubblici. Sono previsti anche lavori di efficientamento energetico nelle scuole e nel Palazzo comunale, con benefici diretti su consumi, comfort e gestione delle strutture. Un capitolo rilevante riguarda l’auditorium. L’adeguamento impiantistico e strutturale apre la strada alla sua trasformazione in Teatro comunale. Grazie anche alle risorse del Decreto Periferie, la struttura ospiterà una lounge al servizio dell’Istituto di Tecnologia Superiore, già attivo sul territorio con la Fondazione ITS MASK. Un passaggio importante per legare formazione, cultura e città.

Questi nuovi affidamenti si inseriscono in un percorso già avviato che ha visto attuare investimenti, negli ultimi tre anni, per 9.300.000 euro per la rinaturalizzazione delle fasce costiere, la ristrutturazione di immobili confiscati alla mafia, la realizzazione dell’isola ecologica e il recupero di diversi immobili comunali destinati ad attività sociali e culturali. Tra questi figurano la nuova biblioteca, il centro per la creatività giovanile e spazi di aggregazione per la terza età.

Il quadro complessivo parla di 25.660.000 di euro di interventi sui lavori pubblici nel mandato amministrativo, di cui oltre il cinquanta per cento euro risultano già eseguiti, altri sono in corso come la riqualificazione della Chiesa del Convento e delle aree limitrofe e altri ancora sono in fase di affidamento o progettazione esecutiva. Tra questi, le azioni relative al Decreto Periferie (dieci milioni di euro per interventi radicali nel tessuto urbano), la riqualificazione di ampie zone della città e azioni per la tutela ambientale e il ripopolamento ittico.

“Un vero e proprio big bang” afferma il Sindaco Gaetano, “un ammontare di investimenti così corposo ci aiuta a cambiare in meglio San Ferdinando e a renderla un luogo dalla elevata qualità di vita e una destinazione attrattiva per il turismo e per il lavoro. Numeri simili non restano sulla carta perché producono cantieri, servizi, spazi pubblici migliori. San Ferdinando cambia volto passo dopo passo, con una visione ordinata e coerente. L’obiettivo che guida ogni scelta è dare alla città standard elevati, spazi curati e funzioni capaci di favorire collaborazione tra istituzioni, scuola, cultura e tessuto sociale. Ringrazio tutti quanti si spendono per il bene comune attaverso il duro lavoro: i colleghi dell’amministrazione comunale, i dipendenti dell’Ente, i tecnici e le maestranze. I sanferdinandesi meritano di vivere in un luogo all’altezza dei loro bisogni, delle loro aspettative e della loro storia di persone responsabili, attente e laboriose”.