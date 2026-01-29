Salvini: “i fondi per il Ponte sullo Stretto non si toccano, per il maltempo troveremo altre risorse”

“I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio. “No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero“.