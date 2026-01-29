Salvini: “i fondi per il Ponte sullo Stretto non si toccano, per il maltempo troveremo altre risorse”

Il vicepremier ribadisce che i fondi destinati al ponte non saranno dirottati su emergenze maltempo e annuncia nuove risorse per affrontare i danni, senza fermare i progetti in corso

ponte stretto salvini

I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio. “No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero“.

