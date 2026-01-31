Salvini durissimo: “vergognoso il processo sul naufragio di Cutro”

“Ieri, mentre ero in Calabria per incontrare i sindaci colpiti dal maltempo, sempre in Calabria si è aperto un altro processo vergognoso nei confronti di due uomini della guardia costiera e i quattro uomini della finanza per il naufragio di Cutro“. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, parlando a margine di una iniziativa a Firenze. “Invece di prendersela coi trafficanti e con gli scafisti si indagano i finanzieri e gli uomini della guardia costiera – ha aggiunto -. Veramente per qualcuno c’è una giustizia ribaltata, non è possibile“.