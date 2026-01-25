Salvini: “chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Vannacci? Lo vedo in settimana”

“La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri, buon viaggio senza rancore e col sorriso”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a Rivisondoli, per la chiusura della manifestazione organizzata dal partito in Abruzzo. Riferendosi a chi è tentato di lasciare la Lega ha continuato: “non abbiamo bisogno di pesi improduttivi, non abbiamo bisogno di voi e non ci mancherete”. E ha concluso: “È come quando vai in montagna e se hai lo zaino troppo pesante in vetta non ci arrivi. Dentro ci devono essere le cose necessarie per la scalata, non la Playstation. Noi lo lasciamo volentieri agli altri”.

“La Lega è famiglia, comunità, non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama ‘capitano’. Ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano. È voi, è perché ci siete voi e le idee, perché quelle non le ammazzi”, rimarca Salvini.

Vannacci

Salvini ha tenuto a precisare che le sue dichiarazioni non si riferivano al vicesegretario Roberto Vannacci e a una sua presunta e imminente cacciata dal partito. “Vannacci lo vedo in settimana e che faccio? Vedo uno che ho espulso? Io stavo parlando di chi è uscito nei mesi scorsi”, sottolinea Salvini.