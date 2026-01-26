Salvatore Giglio, stellina del kart calabrese: primo premio Speed Down al Campionato Nazionale Usacli Calabria | INTERVISTA

Giovanissimo (classe 2011), ma già padrone del kart di cui è una giovane promessa. Salvatore Giglio, originario di Squillace, nel catanzarese, fa incetta di premi già dalla tenera età, fra i quali il primo posto sul podio nel Campionato Nazionale della Categoria N5K PRO Speed Down Project, Campionato promosso da Usacli. Il riconoscimento, mirato ad incentivare i giovani talenti del karting locale, premia Giglio per le numerose competizioni nazionali vinte con la Gravity Racer Car. Il suo nome è in cima a tutte le 6 tappe dei Campionati di Go Kart e ciò la dice lunga sulla sua carriera da pilota promettente.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’intervista a Salvatore Giglio.