Saline Joniche, “Equilibrio tra corpo, mente e salute”: sport, cultura e benessere per gli studenti

Il 17 Gennaio 2026, presso l’Aula Magna della scuola secondaria di Saline Joniche dell’ I.C. Montebello Jonico – Motta san Giovanni ha avuto luogo l’evento “Equilibrio tra corpo, mente e salute” organizzato dalla Prof.ssa Tiziana Zampaglione, dal Presidente del Consiglio d’Istituto Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione e con la supervisione della Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Sergi. Detto evento si inserisce nel progetto “Alla Salute”; afferente al Programma SPS: Scuola Promotrici di Salute – Programma in collaborazione intersettoriale tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale Agenda ONU 2030: obiettivo 3 Salute e benessere.

Referente del progetto per l’I.C. Montebello Jonico – Motta san Giovanni è la Prof.ssa Tiziana Zampaglione. Per questo particolare incontro è stato invitato il Maestro di Arti Marziali Angelo Surfaro: Delegato CONI per l’area grecanica; Tecnico Commissione Nazionale Ocsain; Maestro di VIII Dan – cintura bianca e rossa, che rappresenta nelle arti marziali come il Karate un grado di maestria elevatissimo, simbolo di maturità tecnica, spirituale e di eccezionale contributo alla disciplina, indicando una vita dedicata allo sviluppo dell’arte marziale.

Insieme al Maestro Surfaro hanno partecipato all’evento: Rossella Barillaro – Presidente dell’ASD Free Life di Gioiosa Marina; Roberto Mazzaferro – Atleta Special Olympics dei Girasoli della Locride; Anais Fuda Atleta e Maestro di Karate. Lo scopo dell’incontro era far capire ai ragazzi che lo sport in tutte le sue sfaccettature, aiuta il corpo e la mente, migliorando il proprio stato di salute, aumentando la concentrazione, riuscendo a gestire i propri sentimenti trasformando così la propria carica emotiva in energia da poter riversare nello sport.

Per realizzare tutto questo occorre però un po’ di buona volontà, disciplina e sicuramente degli ottimi insegnanti, come “Sensei” Surfaro. L’incontro si è svolto in tre fasi, il primo di natura teorico/esplicativo dove si sono affrontate tutte le tematiche inerenti allo sport, in particolare del karate, dove i ragazzi hanno potuto capire che le arti marziali non sono solo calci e pugni, ma un vero allenamento per corpo e mente. Queste attività aiutano i ragazzi al superamento delle proprie paure e delle proprie fragilità, aumentando l’autostima ed essere coscienti delle potenzialità personali facendo leva sul proprio se, ossia l’immagine che abbiamo di noi stessi, il nucleo che ci rende unici, includendo pensieri, sentimenti, esperienze e il modo in cui ci percepiamo in relazione agli altri e al mondo, ed è fondamentale per vivere un’esistenza autentica, secondo un percorso di conoscenza interiore.

La seconda fase, molto coinvolgente, concentrata su degli esempi partici posti in essere da Roberto Mazzaferro – Atleta Special Olympics dei Girasoli della Locride, il quale ci ha dimostrato che la forza di volontà non ha limiti; da Anais Fuda Atleta e Maestro di Karate, la quale ci ha fatto comprendere che il controllo della propria mente e la conoscenza del proprio corpo sono la ricetta per diventare un ottimo atleta; da un nostro alunno, nonché atleta e allievo di sensei Surfaro, Bruno Cannizzaro lui ha dimostrato che la concentrazione e costanza possano dare risultati inaspettati, generando in se sicurezza e capacità.

La terza fase si è svolta con una serie di domande che i ragazzi e le ragazze della platea hanno formulato a sensei Surfaro, il quale ha risposto con estrema chiarezza e semplicità alle svariate argomentazioni sottoposte. Tra racconti, esempi pratici e tanta energia, i ragazzi hanno scoperto quanto siano importanti valori come rispetto, concentrazione, autocontrollo e benessere. Un’esperienza che ha fatto capire come stare bene con sé stessi aiuti anche a stare meglio con gli altri. Un ringraziamento particolare al maestro Angelo Surfaro per averci trasmesso passione, equilibrio e motivazione.