Rugby, vittoria della selezione Under 16 della Calabria contro Taranto

Una partita a senso unico, merito della superiorità tecnica e atletica della squadra calabrese, composta da atleti del Rugby Cosenza e del C.A.S Reggio

Under 16 calabrese di rugby

Domenica 25 gennaio, grande prestazione dell’Under 16 calabrese di Rugby, che vince contro il Taranto per 56 a 0 sul campo Marchesino – Mazzuca di Rende. Una partita a senso unico, merito della superiorità tecnica e atletica della squadra calabrese, composta da atleti del Rugby Cosenza e del C.A.S Reggio, i quali hanno formato una franchigia per disputare il campionato pugliese. L’accordo è nato tra i presidenti Andrea Paolini (Rugby Cosenza) e Aldo Rositano (C.A.S Reggio), sia con la Under 16 che con l’Under 18, che disputa il campionato campano. Entrambe le categorie stanno dimostrando di non essere seconde a nessuno, questo grazie ai tecnici Cannataro per il Cosenza e Russo per il C.A.S Reggio, che stanno facendo un buon lavoro. Le mete sono state realizzate 3 da Sgro, 2 da Cassalia, una da Gallian, Mazzitelli, Spizzirri e Canonaco.

Hanno giocato:

  • 1 De Prezii
  • 2 De Stefano
  • 3 Sgro
  • 4 Giannotta
  • 5 Calarco
  • 6 Gabriele
  • 7 Pena
  • 8 Tocci
  • 9 Mazzitelli
  • 10 Spizzirri
  • 1 Longo
  • 12 Cassalia
  • 13 Lorenzo
  • 14 Canonaco
  • 15 Garrafa
  • 16 Denis

