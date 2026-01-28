Rugby, vittoria della selezione Under 16 della Calabria contro Taranto

Domenica 25 gennaio, grande prestazione dell’Under 16 calabrese di Rugby, che vince contro il Taranto per 56 a 0 sul campo Marchesino – Mazzuca di Rende. Una partita a senso unico, merito della superiorità tecnica e atletica della squadra calabrese, composta da atleti del Rugby Cosenza e del C.A.S Reggio, i quali hanno formato una franchigia per disputare il campionato pugliese. L’accordo è nato tra i presidenti Andrea Paolini (Rugby Cosenza) e Aldo Rositano (C.A.S Reggio), sia con la Under 16 che con l’Under 18, che disputa il campionato campano. Entrambe le categorie stanno dimostrando di non essere seconde a nessuno, questo grazie ai tecnici Cannataro per il Cosenza e Russo per il C.A.S Reggio, che stanno facendo un buon lavoro. Le mete sono state realizzate 3 da Sgro, 2 da Cassalia, una da Gallian, Mazzitelli, Spizzirri e Canonaco.

Hanno giocato: